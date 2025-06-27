АПЗ награжден Благодарственным письмом нижегородского правительства Общество

АПЗ награжден Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области – за большой вклад в подготовку и проведение празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Напомним, что в преддверии Дня Победы почетные ветераны АПЗ – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда получили от предприятия подарки и денежные выплаты.

Издан сборник творческих работ заводчан "Мы помним". Прошли музыкально-литературные вечера, организованные службой протокола и Молодежным советом, профсоюзный квиз и конкурсы рисунков.

Текст: Юлия Фролова