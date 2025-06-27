Власти объявили охоту на "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде продолжаются целенаправленные рейды по выявлению нелегальных ассенизаторов, незаконно сливающих жидкие бытовые отходы. Очередная проверка прошла в Советском и Нижегородском районах — именно оттуда ранее поступали жалобы на неприятный запах.

Как сообщил первый заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов, в течение нескольких часов комиссия объезжала проблемные участки, чтобы зафиксировать нарушения и помешать несанкционированному сливу нечистот.

По его словам, нарушители стараются избегать ответственности, меняя графики работы и места сброса отходов. После вчерашней инспекции, в ходе которой было зафиксировано более десяти попыток незаконного слива, активность "черных" ассенизаторов снизилась. Вероятно, они обменялись информацией и решили временно приостановить деятельность, что отразилось на уменьшении числа жалоб на качество воздуха.

Алексей Краснов отметил, что эффективность борьбы с подобными нарушениями достигается благодаря тесному взаимодействию между надзорными органами и правоохранительными структурами. По его словам, рейды станут постоянной частью работы, а маршруты проверок будут гибко меняться в зависимости от обращений жителей.

Он также подчеркнул важность заключения официальных договоров с ассенизаторскими компаниями и призвал нижегородцев пользоваться услугами только легальных операторов.

Во время предыдущего рейда один из "черных" ассенизаторов был задержан прямо в момент незаконного слива. При попытке выяснить причины его действий, внятного объяснения он дать не смог.

По данным управления административно-технического и муниципального контроля, с начала года в отношении нарушителей составлено более 30 административных протоколов. Совместные рейды с участием департамента благоустройства и силовых структур продолжаются — их цель заключается в предотвращении сброса отходов в ливневую канализацию и другие не предназначенные для этого объекты.

В городе также действует круглосуточная система мониторинга качества воздуха. В состав оперативной рабочей группы входят представители минэкологии, администрации города, Роспотребнадзора, "Нижегородского водоканала" и других ведомств.

Передвижная лаборатория ГБУ "Экология региона" работает как в постоянном режиме, так и по сигналам о появлении неприятного запаха. Специалисты оперативно выезжают на место, проводят отбор проб воздуха и анализируют состав загрязнений.