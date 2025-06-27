Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2025 16:10  [41] Власти объявили охоту на "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде
27 июня 2025 15:53  [97] Проект дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сделает компания из Твери
27 июня 2025 15:35  [90] Изучаем природу вместе с ЛУКОЙЛом
27 июня 2025 15:30  [95] Прилепин рассказал, как уехавшие звезды-иноагенты смогут вернуться в Россию
27 июня 2025 15:22  [98] Новая услуга защитит абонентов "Ростелекома" от спам-звонков
27 июня 2025 15:17  [94] Вечер памяти "Дети войны и Бессмертный полк" прошел в Совете ветеранов АПЗ
27 июня 2025 15:02  [99] АПЗ награжден Благодарственным письмом нижегородского правительства
27 июня 2025 14:40  [128] До +22 градусов обещают нижегородцам в эти выходные
27 июня 2025 14:04  [139] Два нижегородских университета вошли в топ-100 лучших вузов России
27 июня 2025 13:46  [164] Новый электробус Э-6 соединит "Цветы" и 4-й Нагорный микрорайон
Общество

Власти объявили охоту на "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде

27 июня 2025 16:10  [41] Общество
Власти объявили охоту на черных ассенизаторов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжаются целенаправленные рейды по выявлению нелегальных ассенизаторов, незаконно сливающих жидкие бытовые отходы. Очередная проверка прошла в Советском и Нижегородском районах — именно оттуда ранее поступали жалобы на неприятный запах.

Как сообщил первый заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов, в течение нескольких часов комиссия объезжала проблемные участки, чтобы зафиксировать нарушения и помешать несанкционированному сливу нечистот.

По его словам, нарушители стараются избегать ответственности, меняя графики работы и места сброса отходов. После вчерашней инспекции, в ходе которой было зафиксировано более десяти попыток незаконного слива, активность "черных" ассенизаторов снизилась. Вероятно, они обменялись информацией и решили временно приостановить деятельность, что отразилось на уменьшении числа жалоб на качество воздуха.

Алексей Краснов отметил, что эффективность борьбы с подобными нарушениями достигается благодаря тесному взаимодействию между надзорными органами и правоохранительными структурами. По его словам, рейды станут постоянной частью работы, а маршруты проверок будут гибко меняться в зависимости от обращений жителей.

Он также подчеркнул важность заключения официальных договоров с ассенизаторскими компаниями и призвал нижегородцев пользоваться услугами только легальных операторов.

Во время предыдущего рейда один из "черных" ассенизаторов был задержан прямо в момент незаконного слива. При попытке выяснить причины его действий, внятного объяснения он дать не смог.

По данным управления административно-технического и муниципального контроля, с начала года в отношении нарушителей составлено более 30 административных протоколов. Совместные рейды с участием департамента благоустройства и силовых структур продолжаются — их цель заключается в предотвращении сброса отходов в ливневую канализацию и другие не предназначенные для этого объекты.

В городе также действует круглосуточная система мониторинга качества воздуха. В состав оперативной рабочей группы входят представители минэкологии, администрации города, Роспотребнадзора, "Нижегородского водоканала" и других ведомств.

Передвижная лаборатория ГБУ "Экология региона" работает как в постоянном режиме, так и по сигналам о появлении неприятного запаха. Специалисты оперативно выезжают на место, проводят отбор проб воздуха и анализируют состав загрязнений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вонь Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных