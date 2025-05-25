"Черного" ассенизатора поймали с поличным во время рейда в Канавине Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прошла очередная масштабная проверка по выявлению нелегальных ассенизаторов, сливающих жидкие бытовые отходы (ЖБО) в неположенных местах. Совместный рейд провели специалисты департамента благоустройства, управления административно-технического и муниципального контроля городской администрации, а также сотрудники полиции.

На этот раз инспекция прошла в Канавинском районе — на улице Зеленодольской, которая давно считается одной из самых проблемных точек по несанкционированному сливу стоков. Именно здесь регулярно фиксируют нарушения и составляют протоколы об административных правонарушениях.

По словам первого заместителя директора департамента благоустройства Алексея Краснова, рейд стартовал в 8:30 утра. Всего за два часа специалисты зафиксировали более десяти попыток незаконного сброса отходов в канализационный коллектор. Одного из нарушителей задержали прямо в момент слива. Его транспортное средство изъяли, а сам он не смог внятно объяснить свои действия.

Краснов отметил, что подобные сигналы поступают от местных жителей, обеспокоенных ситуацией. Он напомнил, что сливать ЖБО необходимо только на специально оборудованных станциях, где проводится контроль качества отходов и соблюдаются санитарные нормы.

Незаконный слив в канализационные коллекторы может привести к серьезным последствиям. В таких случаях отсутствует контроль за составом отходов, и в систему часто попадают химические вещества — например, от автомоек, автосервисов или промышленных предприятий. Эти вещества нарушают работу очистных сооружений.

Кроме того, при постоянных нарушениях коллекторы забиваются, что приводит к засорам и неприятному запаху в жилых кварталах. По словам Краснова, проблема носит системный характер, поскольку подобные случаи происходят не только на Зеленодольской, но и в других районах города.

В АО "Нижегородский водоканал" также подтвердили, что регулярно сталкиваются с фактами незаконного слива. Во время осмотров насосных станций, сетей и колодцев специалисты обнаруживают следы вмешательства. Как рассказали в компании, сотрудники постоянно заваривают люки, однако нарушители вскрывают их снова. Все случаи фиксируются на фото и видео, после чего информация направляется в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что "черного" ассенизатора схватили с поличным в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде. А всего с начала 2025 года "черных" ассенизаторов хватали и штрафовали почти три десятка раз.