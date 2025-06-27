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Политика

Белорусский город Новополоцк стал побратимом Дзержинска

27 июня 2025 19:10  [46] Политика
Белорусский город Новополоцк стал побратимом Дзержинска

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

26 июня в Нижегородском кремле состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Дзержинском Нижегородской области и Новополоцком Витебской области Республики Беларусь.

Церемония прошла в рамках секции «Межрегиональное сотрудничество, взаимодействие органов местного самоуправления России и органов местного управления Беларуси: опыт и перспективы» XII Форума регионов России и Беларуси. На церемонии присутствовали председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

Документ подписали глава Дзержинска Михаил Клинков и председатель  Новополоцкого городского исполнительного комитета Игорь Бурмистров.

Как сообщила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, в рамках первого дня работы Форума регионов России и Беларуси число городов-побратимов у региона увеличилось с 24 до 26: соответствующие соглашения были подписаны не только между Дзержинском и Новополоцком, но и между Нижним Новгородом и Гомелем.

«Нижегородская область последовательно укрепляет сотрудничество с Республикой Беларусь, и мы гордимся тем, что среди всех зарубежных стран именно Беларусь занимает лидирующую позицию по количеству городов-побратимов. Подписание соглашения между Дзержинском и Новополоцком – это яркий пример успешного развития межрегиональных связей. Достижение отметки в 26 городов-побратимов с Беларусью демонстрирует высокий уровень взаимопонимания и нашу общую готовность к дальнейшему развитию и плодотворному взаимодействию», - подчеркнула Ольга Гусева.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере, образовании, культуре и туризме.

«Для Дзержинска подписание этого соглашения – важный шаг к установлению долгосрочных дружеских отношений с Новополоцком – одним из ключевых центров белорусской химической промышленности. У нас есть положительный опыт международной дружбы: 20 лет назад, в 2005 году, были установлены побратимские связи Дзержинска и Гродно. За эти годы сложилось эффективное сотрудничество в самых различных сферах. Особенно тесно общаются школьники, участвуя в совместных научных конференциях и онлайн-экскурсиях. Очень важно научить наших детей дружить и показать им, что дружба – это самый главный ресурс, что только вместе мы сможем добиться больших успехов. Развивается торгово-экономическое сотрудничество, в Дзержинске работает уникальный музей городов-побратимов. Дзержинск – столица химии. Наши предприятия обладают значительным научно-техническим потенциалом в химической отрасли, надеюсь, что подписание соглашения с Новополоцком поможет нам усилить процесс интеграции в этой сфере», - сказал Михаил Клинков.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Побратим
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