Одностороннее движение введут на участке Тимирязева в Нижнем Новгороде с 19 июля

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Схема дорожного движения изменится на площади Лядова в Нижнем Новгороде с 19 июля, сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".
Так, на участке улицы Тимирязева от улицы Кулибина до площади Лядова вводится одностороннее движение (в сторону Лядова). То есть поворотов на Тимирязева с Окского съезда и площади Лядова больше не будет, что увеличит пропускную способность с перекрестка проспекта Гагарина, улицы Тимирязева, площади Лядова и Окского съезда. Движение с Окского съезда на площадь Лядова будет осуществляться с трех полос.
В ЦОДД подчеркнули, что один из плюсов новой схемы - отсутствие помех в движении транспорта при выезде на Лядова с Гагарина, которые создавали машины, не успевшие въехать на Тимирязева и встававшие на перекрестке.
Чтобы попасть на Тимирязева, автомобилистам придется сворачивать с двух полос площади Лядова на улицу Белинского. Потом можно будет продолжить движение по улицам Кулибина, Пушкина, Студеной, Невзоровых, Тверской или Ломоносова (все зависит от пункта назначения).
С Тимирязева будет возможность сворачивать налево на проспект Гагарина и направо - на площадь Лядова. Из крайней левой полосы - налево, из крайней правой - направо, а из средней - в обоих направлениях.
Сейчас на площади Лядова модернизируют светофор - его надо настроить под новую схему движения. Также там обустроят специальные островки, которые помогут направить движение транспортных средств в нужном направлении.
Вдобавок ко всему, ЦОДД изменит режимы работы светофоров на перекрестках улицы Тимирязева с улицами Пушкина и Кулибина, а еще на пересечении Белинского с Пушкина.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" рассказывала, что нижегородцы рискуют жизнью, перебегая дорогу на улице Тимирязева в районе площади Лядова. Как раз там, где решено ввести одностороннее движение.
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