Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2025 18:11  [86] Одностороннее движение введут на участке Тимирязева в Нижнем Новгороде с 19 июля
27 июня 2025 17:20  [112] Завершен первый этап капремонта Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде
27 июня 2025 17:03  [100] Отбор для участия в "Семейной зарнице" стартовал в Нижегородской области
27 июня 2025 17:00  [120] Энергетики из Прибайкалья узнали от нижегородцев, как повысить безопасность и качество работы на энергообъектах
27 июня 2025 16:30  [124] Дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа
27 июня 2025 16:10  [148] Власти объявили охоту на "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде
27 июня 2025 15:53  [154] Проект дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сделает компания из Твери
27 июня 2025 15:35  [137] Изучаем природу вместе с ЛУКОЙЛом
27 июня 2025 15:30  [155] Прилепин рассказал, как уехавшие звезды-иноагенты смогут вернуться в Россию
27 июня 2025 15:22  [137] Новая услуга защитит абонентов "Ростелекома" от спам-звонков
Общество

Одностороннее движение введут на участке Тимирязева в Нижнем Новгороде с 19 июля

27 июня 2025 18:11  [86] Общество
Одностороннее движение введут на участке Тимирязева в Нижнем Новгороде с 19 июля

Фото: Анастасия Назарова

Схема дорожного движения изменится на площади Лядова в Нижнем Новгороде с 19 июля, сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".  

Так, на участке улицы Тимирязева от улицы Кулибина до площади Лядова вводится одностороннее движение (в сторону Лядова). То есть поворотов на Тимирязева с Окского съезда и площади Лядова больше не будет, что увеличит пропускную способность с перекрестка проспекта Гагарина, улицы Тимирязева, площади Лядова и Окского съезда. Движение с Окского съезда на площадь Лядова будет осуществляться с трех полос. 

В ЦОДД подчеркнули, что один из плюсов новой схемы - отсутствие помех в движении транспорта при выезде на Лядова с Гагарина, которые создавали машины, не успевшие въехать на Тимирязева и встававшие на перекрестке. 

Чтобы попасть на Тимирязева, автомобилистам придется сворачивать с двух полос площади Лядова на улицу Белинского. Потом можно будет продолжить движение по улицам Кулибина, Пушкина, Студеной, Невзоровых, Тверской или Ломоносова (все зависит от пункта назначения). 

С Тимирязева будет возможность сворачивать налево на проспект Гагарина и направо - на площадь Лядова. Из крайней левой полосы - налево, из крайней правой - направо, а из средней - в обоих направлениях. 

Сейчас на площади Лядова модернизируют светофор - его надо настроить под новую схему движения. Также там обустроят специальные островки, которые помогут направить движение транспортных средств в нужном направлении. 

Вдобавок ко всему, ЦОДД изменит режимы работы светофоров на перекрестках улицы Тимирязева с улицами Пушкина и Кулибина, а еще на пересечении Белинского с Пушкина.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" рассказывала, что нижегородцы рискуют жизнью, перебегая дорогу на улице Тимирязева в районе площади Лядова. Как раз там, где решено ввести одностороннее движение. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Дорожный знак Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных