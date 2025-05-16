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Общество

Нижегородцы рискуют жизнью, перебегая дорогу перед машинами на Лядова

20 мая 2025 11:12  [37] Общество
пешеходы

Фото: предоставлено Марией К.

Пешеходы устроили несанкционированный переход на площади Лядова в Нижнем Новгороде. Некоторые буквально бросаются под колеса транспортных средств, создавая аварийную ситуацию. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказала местная жительница, на глазах которой едва не произошла трагедия. 

Речь об автомобильной дороге между домами №4 и №6 по проспекту Гагарина. Ситуация обострилась во время ремонта подземного перехода в прошлом году, когда поочередно перекрывали то один спуск в подземку, то другой. Чтобы перейти на противоположную сторону, нужно было пройти 20 метров до регулируемого пешеходного перехода. Однако многим не хотелось тратить время на дорогу, и они перебегали проезжую часть прямо у подземки, на повороте с проспекта на улицу Тимирязева. 

Ремонтные работы давно завершились, но привычка перебегать опасный участок дороги осталась. Возможно, пешеходов сдерживало бы ограждение, но его там нет ни с одной, ни с другой стороны.

"Буквально вчера на моих глазах на высоких скоростях эту дорогу переехали три подростка на электросамокатах. Иномарка чудом успела затормозить, машины позади — тоже. Какое-то время та иномарка не двигалась с места, хотя хулиганы давно умчали прочь. Видимо, у водителя был шок. Настолько все было стремительно и адреналиново. И такое случается нередко. Людям будто жить надоело", - пожаловалась нижегородка Мария К. 

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Теги:
ДТП Жалобы ПДД
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