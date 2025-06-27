Нижегородские клиники добровольно отказываются от проведения абортов Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

Несколько частных медицинских клиник Нижегородской области добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. Об этом сообщил главред информагентства "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

В сети Интернет появилась информация, что у всех клиник отозвали лицензии на выполнение процедур по прерыванию беременности. Кроме того, на территории региона якобы невозможно приобрести соответствующие медицинские препараты.

Никонов опроверг данные сведения как не соответствующие действительности. Он пояснил, что Министерство здравоохранения Нижегородской области смогло убедить 13 частных медицинских организаций добровольно отказаться от лицензий на проведение абортов. Кроме того, 33 медицинских учреждения, подведомственных региональному Минздраву, также прекратили проведение операций по прерыванию беременности.

При этом услуга прерывания беременности остаётся доступной, есть возможность купить необходимые препараты.

Напомним, в Нижегородской области запустили новую социальную программу "Демографический спецназ". Программа направлена на поддержку женщин, оказавшихся перед выбором — сохранить беременность или сделать аборт.

Кроме того, нижегородские акушеры-гинекологи и медицинские психологи, работающие в госучреждениях региона, будут получать денежные поощрения за результативную работу по снижению числа абортов.