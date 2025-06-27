Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июня 2025 09:55  [221] Нижегородские клиники добровольно отказываются от проведения абортов
28 июня 2025 17:14  [535] Юристы и врачи объяснили, когда депрессия может стоить водительских прав
28 июня 2025 17:08  [297] Ольга Петрова обсудила с талантливой молодежью развитие Нижегородской области
28 июня 2025 16:56  [268] Мощная магнитная буря накроет Нижний Новгород 2 июля
28 июня 2025 14:52  [366] Яркое зарево над Кстовом насторожило жителей ночью 28 июня
28 июня 2025 13:36  [318] Минздрав обучает нижегородских врачей общению с участниками СВО
28 июня 2025 12:06  [562] Нижегородцам напомнили об ответственности за проникновение на энергообъекты
28 июня 2025 11:40  [360] Врачи предупредили нижегородцев о риске "синдрома курьера"
28 июня 2025 11:25  [279] Семь водоемов безопасны для купания в Нижнем Новгороде
28 июня 2025 10:38  [280] Аллею Дружбы в парке 800-летия Нижнего Новгорода благоустроят за лето
Общество

Нижегородские клиники добровольно отказываются от проведения абортов

29 июня 2025 09:55  [221] Общество
Нижегородские клиники добровольно отказываются от проведения абортов

Фото: с сайта pixabаy.com

Несколько частных медицинских клиник Нижегородской области добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. Об этом сообщил главред информагентства "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

В сети Интернет появилась информация, что у всех клиник отозвали лицензии на выполнение процедур по прерыванию беременности. Кроме того, на территории региона якобы невозможно приобрести соответствующие медицинские препараты.

Никонов опроверг данные сведения как не соответствующие действительности. Он пояснил, что Министерство здравоохранения Нижегородской области смогло убедить 13 частных медицинских организаций добровольно отказаться от лицензий на проведение абортов. Кроме того, 33 медицинских учреждения, подведомственных региональному Минздраву, также прекратили проведение операций по прерыванию беременности.

При этом услуга прерывания беременности остаётся доступной, есть возможность купить необходимые препараты.

Напомним, в Нижегородской области запустили новую социальную программу "Демографический спецназ". Программа направлена на поддержку женщин, оказавшихся перед выбором — сохранить беременность или сделать аборт. 

Кроме того, нижегородские акушеры-гинекологи и медицинские психологи, работающие в госучреждениях региона, будут получать денежные поощрения за результативную работу по снижению числа абортов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аборт демография Минздрав
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных