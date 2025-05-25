Более 20% беременных нижегородок обратились в доабортные консультации в мае Общество

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В Нижегородской области зафиксирован рост числа беременных женщин, обратившихся за профессиональной поддержкой при принятии решений, связанных с сохранением беременности. Об этом сообщает главный редактор медицинского издания "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

С начала 2025 года в регионе начали ежемесячно отслеживать количество женщин, получивших правовую, психологическую и медико-социальную помощь в ситуации репродуктивного выбора в рамках нацпроекта "Семья".

Если в январе 2025 года такой консультацией воспользовались 13,9% будущих матерей, то к маю этот показатель увеличился до 20,8%.

Консультации предоставляются женщинам, которые находятся в состоянии неопределенности и рассматривают возможность прерывания беременности. Специалисты помогают разобраться в сложной жизненной ситуации, предоставляя необходимую информацию и поддержку.

Ранее сообщалось, что нижегородские акушеры-гинекологи и медицинские психологи, работающие в гоучреждениях региона, будут получать денежные поощрения за результативную работу по снижению числа абортов.