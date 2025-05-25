Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2025 18:08  [61] Ужесточение запрета "разливаек" обсудили в нижегородском Заксобрании
19 июня 2025 18:00  [67] Нижегородцы стали чаще использовать лекарства от похмелья
19 июня 2025 17:44  [74] Более 60 тысяч нижегородцев приняли участие в технологической конференции True Tech Day 3.0
19 июня 2025 17:33  [78] Уголовное наказание за автоподставы хотят ввести в России
19 июня 2025 16:22  [111] Елена Мозгунова: "Активное использование ИИ - это будущее, ставшее реальностью"
19 июня 2025 16:17  [151] Нижегородцам раскрыли действенные способы борьбы с садовыми слизнями
19 июня 2025 16:10  [113] Андрей Чугунов: "Искусственный интеллект уже сегодня решает массу задач человека"
19 июня 2025 16:05  [99] ИИ внедряется в систему здравоохранения Нижегородской области
19 июня 2025 15:54  [153] Более 20% беременных нижегородок обратились в доабортные консультации в мае
19 июня 2025 15:30  [155] "Центр скорости" может появиться на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Более 20% беременных нижегородок обратились в доабортные консультации в мае

19 июня 2025 15:54  [153] Общество
Более 20% нижегородок обратились в доабортные консультации в мае

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксирован рост числа беременных женщин, обратившихся за профессиональной поддержкой при принятии решений, связанных с сохранением беременности. Об этом сообщает главный редактор медицинского издания "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

С начала 2025 года в регионе начали ежемесячно отслеживать количество женщин, получивших правовую, психологическую и медико-социальную помощь в ситуации репродуктивного выбора в рамках нацпроекта "Семья".

Если в январе 2025 года такой консультацией воспользовались 13,9% будущих матерей, то к маю этот показатель увеличился до 20,8%.

Консультации предоставляются женщинам, которые находятся в состоянии неопределенности и рассматривают возможность прерывания беременности. Специалисты помогают разобраться в сложной жизненной ситуации, предоставляя необходимую информацию и поддержку.

Ранее сообщалось, что нижегородские акушеры-гинекологи и медицинские психологи, работающие в гоучреждениях региона, будут получать денежные поощрения за результативную работу по снижению числа абортов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аборт Беременность Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
29 мая 2025 17:17  [1162] Нижегородские власти утвердили новые меры поддержки семей с детьми
21 мая 2025 14:54  [1339] Нижегородские власти объявили о создании "Демографического спецназа"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных