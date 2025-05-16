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Общество

Глеб Никитин объяснил Собчак, зачем нужен "Демографический спецназ"

23 мая 2025 15:35  [96] Общество
Глеб Никитин объяснил Собчак, зачем нужен Демографический спецназ

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на критику Ксении Собчак в адрес региональной инициативы "Демографический спецназ".

Программа направлена на поддержку женщин, оказавшихся перед выбором — сохранить беременность или сделать аборт. Суть идеи — при запросе информации об аборте женщине предлагают альтернативные ресурсы: сайт и горячую линию с консультациями и поддержкой.

Собчак в своем телеграм-канале назвала такие меры контролем, а не поддержкой. Она отметила, что для принятия решения женщинам в первую очередь нужны "деньги, жилье, партнер и уверенность в будущем, а не спецназ любого толка".

В ответ Никитин подчеркнул: "Это не контроль. Это забота с использованием новых технологий, <...> для того, чтобы быстро дать полноценную информацию и помощников. Человек может быть растерян и фрустрирован именно отсутствием информации в новой и неожиданной жизненной ситуации".

Он отметил, что программа не запрещает и не навязывает выбор.

"Решение останется за женщиной! Мы не можем заставить ничего делать. Мы не запрещаем ничего. И не будем. Это моя последовательная позиция", - написал глава Нижегородской области в своем телеграм-канале.

Также губернатор пояснил происхождение названия "спецназ": так в регионе называют команду специально обученных психологов и консультантов, которые дополняют систему здравоохранения.

По его словам, это вынужденная мера: "В области демографии в стране у нас реально критическая ситуация! Надо называть вещи своими именами! Нам нужны прямо чрезвычайные меры!"

Напомним, проект "Демографический спецназ" стал частью реализации демографической политики в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и нацпроекта "Семья".

Сообщалось, что в регионе за год сократилось число абортов на 5%.

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Теги:
Аборт демография Нацпроект
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