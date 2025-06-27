Средняя пенсия работающих пенсионеров в России "перевалила" за 21 000 рублей

По данным Социального фонда Российской Федерации, опубликованным РИА Новости, на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии для работающих пенсионеров в стране составил 21 080 рублей в месяц.
Это на 250 рублей больше, чем в начале года, когда средний размер пенсии составлял 20 830 рублей.
Всего на указанную дату в России насчитывается более 40,9 млн пенсионеров.
Напомним, что в Нижегородской области средний размер пенсии составляет 23,2 тысячи рублей в месяц.
Ранее выяснилось, как пенсии нижегородцев вырастут в 2026 году.
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