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Общество

Средняя пенсия работающих пенсионеров в России "перевалила" за 21 000 рублей

29 июня 2025 11:20  [125] Общество
Средняя пенсия работающих пенсионеров в России перевалила за 21 000 рублей

По данным Социального фонда Российской Федерации, опубликованным РИА Новости, на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии для работающих пенсионеров в стране составил 21 080 рублей в месяц.

Это на 250 рублей больше, чем в начале года, когда средний размер пенсии составлял 20 830 рублей.

Всего на указанную дату в России насчитывается более 40,9 млн пенсионеров.

Напомним, что в Нижегородской области средний размер пенсии составляет 23,2 тысячи рублей в месяц.

Ранее выяснилось, как пенсии нижегородцев вырастут в 2026 году. 

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Теги:
Пенсионеры Пенсия
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