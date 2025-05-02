Нижегородские пенсионеры получают в среднем 23 тысячи рублей в месяц

В Нижегородской области средний размер пенсии составляет 23,2 тысячи рублей в месяц.
По данным регионального отделения ОСФР, в регионе проживают 975,3 тысячи пенсионеров. Большинство из них получают страховую пенсию — таких насчитывается 907,2 тысячи человек.
Из общего числа получателей страховых выплат 825,1 тысячи человек получают пенсию по старости. Ещё 49,1 тысячи нижегородцев получают выплаты по инвалидности, а 32,9 тысячи — в связи с потерей кормильца.
Государственную пенсию получают 68 тысяч человек. Основная доля среди них — это 63,4 тысячи граждан, которым назначена социальная пенсия. Она выплачивается тем, кто не имеет необходимого трудового стажа.
Ранее выяснилось, как пенсии нижегородцев вырастут в 2026 году.
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