Нижегородские пенсионеры получают в среднем 23 тысячи рублей в месяц Экономика

В Нижегородской области средний размер пенсии составляет 23,2 тысячи рублей в месяц.

По данным регионального отделения ОСФР, в регионе проживают 975,3 тысячи пенсионеров. Большинство из них получают страховую пенсию — таких насчитывается 907,2 тысячи человек.

Из общего числа получателей страховых выплат 825,1 тысячи человек получают пенсию по старости. Ещё 49,1 тысячи нижегородцев получают выплаты по инвалидности, а 32,9 тысячи — в связи с потерей кормильца.

Государственную пенсию получают 68 тысяч человек. Основная доля среди них — это 63,4 тысячи граждан, которым назначена социальная пенсия. Она выплачивается тем, кто не имеет необходимого трудового стажа.

Ранее выяснилось, как пенсии нижегородцев вырастут в 2026 году.