Как вырастут пенсии нижегородцев в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Несмотря на то, что в 2026 году россиянам дважды повысят пенсии, прибавка может оказаться незначительной. Об этом председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал ТАСС.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года вступит в силу механизм двойной индексации. В феврале пенсии пересчитают с учётом инфляции за предыдущий год, а в апреле возможна дополнительная прибавка — в зависимости от доходов Социального фонда России. Если средняя зарплата окажется выше инфляции, это также может повлиять на размер доплаты. Однако, как подчеркнул депутат, размер апрельской прибавки будет ограничен фактическими поступлениями в фонд.

Сергей Гаврилов привёл пример: если в 2025 году пенсионер получает 23 000 рублей, то при инфляции в 5% его пенсия в феврале 2026 года вырастет до 24 150 рублей. Если позволят доходы фонда, в апреле может быть добавлено ещё 2%, и сумма достигнет примерно 24 633 рублей. Таким образом, годовое повышение составит около 1 633 рублей. При этом, отметил депутат, такая прибавка может оказаться незначительной на фоне роста цен.

По его мнению, цель новой схемы — более точно учитывать экономическую ситуацию и приблизить выплаты к реальному уровню цен и доходов. Однако, как считает председатель комитета Госдумы, ждать резких увеличений пенсий в ближайшие годы не стоит.

В качестве одного из возможных решений проблемы недостаточной индексации парламентарий предложил учитывать именно те расходы, которые наиболее важны для пожилых людей. Он отметил, что в стране проживает более 41 млн пенсионеров, и для них можно ввести специальный подход.

"Государство должно фиксировать не просто общую инфляцию, а рост цен по ключевым статьям расходов пенсионеров — на лекарства, коммунальные услуги, базовые продукты. Это можно реализовать через отдельный пенсионный индекс, который публиковался бы отдельно и использовался для апрельской надбавки", — пояснил он.

Также, по мнению депутата, стоит рассмотреть возможность внепланового перерасчёта пенсий в течение года, если инфляция резко возрастает. Такой механизм, считает Гаврилов, помог бы оперативнее реагировать на скачки цен, не дожидаясь очередной индексации.

Ранее сообщалось, что спортсмен и актер Олег Тактаров раскритиковал пенсионную систему РФ и сравнил её с американской.