Врачи ПИМУ рассказали, могут ли холодная вода и мороженое навредить здоровью

Холодная вода и мороженое не вызывают болезни напрямую, но могут увеличить риск их возникновения. Об этом порталу "Живём в Нижнем" рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии ПИМУ Анастасия Колчина.
Основные причины заболеваний — вирусы и бактерии. Однако резкое охлаждение организма в жаркую погоду может ослабить местный иммунитет, что способствует активации патогенной микрофлоры и развитию болезни. Чаще всего это приводит к ангине или острой респираторной вирусной инфекции.
Ещё один фактор риска в жару — использование кондиционера. По словам доктора медицинских наук, заведующей кафедрой терапии и общей врачебной практики ПИМУ Натальи Боровковой, резкий перепад температуры может вызвать обострение хронических заболеваний лёгких и простудные заболевания. Особенно важно беречь детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых.
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