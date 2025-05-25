Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2025 10:50  [1] Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат из-за фестиваля оркестров
25 июня 2025 10:35  [68] Более полумиллиона нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году
25 июня 2025 10:27  [51] Более 50 студентов вузов и техникумов проходят производственную практику на предприятиях "Эн+ Тепло Волга"
25 июня 2025 10:20  [66] Женщину с грибком в носу прооперировали в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 10:06  [104] Red Wings перенесла вылет из Нижнего Новгорода в Екатеринбург на три часа
25 июня 2025 10:00  [113] Бойцы СВО поблагодарили нижегородца Романа Пермякова за мотоциклы
25 июня 2025 09:18  [154] Рекрутинговый центр МВД открылся в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 09:00  [134] Первые выпускники направления "Лечебное дело" в ННГУ получили дипломы
25 июня 2025 08:00  [164] Дополнительные электрички назначены до Семенова из-за "Золотой Хохломы"
25 июня 2025 07:00  [171] Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Крутой
Общество

Более полумиллиона нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году

25 июня 2025 10:35  [68] Общество
Более полумиллиона нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года в Нижегородской области плановую диспансеризацию прошли свыше 550 тысяч человек. Это составляет 34,1% от общего числа взрослого населения региона. Данные территориального фонда ОМС озвучил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Отмечается, что за январь-май текущего года диспансеризацию с оценкой репродуктивного здоровья прошли почти 20% от запланированного числа пациентов. Углублённую диспансеризацию завершили 52,2% от установленного плана.

Среди медицинских учреждений, показавших наилучшие результаты по охвату взрослого населения, лидируют Сосновская, Большеболдинская и Дальнеконстантиновская центральные районные больницы, а также поликлиника №7 в Нижнем Новгороде.

Профилактические медицинские осмотры прошли также 37,5% детей и подростков региона.

Наиболее эффективно с этой задачей справляются Ветлужская и Дальнеконстантиновская ЦРБ, а также детская городская клиническая больница №27 и поликлиника №48 в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2025 18:00  [459] Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде
13 июня 2025 15:30  [922] Жителям Нижегородской области напомнили про вакцинацию от кори
07 июня 2025 11:59  [890] Нижегородский врач предупредил об опасности модных детокс-клизм
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных