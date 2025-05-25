Более полумиллиона нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году

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С начала 2025 года в Нижегородской области плановую диспансеризацию прошли свыше 550 тысяч человек. Это составляет 34,1% от общего числа взрослого населения региона. Данные территориального фонда ОМС озвучил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Отмечается, что за январь-май текущего года диспансеризацию с оценкой репродуктивного здоровья прошли почти 20% от запланированного числа пациентов. Углублённую диспансеризацию завершили 52,2% от установленного плана.
Среди медицинских учреждений, показавших наилучшие результаты по охвату взрослого населения, лидируют Сосновская, Большеболдинская и Дальнеконстантиновская центральные районные больницы, а также поликлиника №7 в Нижнем Новгороде.
Профилактические медицинские осмотры прошли также 37,5% детей и подростков региона.
Наиболее эффективно с этой задачей справляются Ветлужская и Дальнеконстантиновская ЦРБ, а также детская городская клиническая больница №27 и поликлиника №48 в Нижнем Новгороде.
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