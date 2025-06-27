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Спорт

Нижегородской Ледовой арене на Стрелке присвоен официальный адрес

29 июня 2025 15:25  [3] Спорт
Нижегородской Ледовой арене на Стрелке присвоен официальный адрес

Фото: официальное сообщество арены в VK; Яндекс Карты

Новой Ледовой арене присвоен официальный адрес: Нижний Новгород, улица Стрелка, 11. Информация об этом опубликована в социальных сетях ХК "Торпедо".

"Ты куда? - На Стрелку!" - написано в шуточном комментарии к данному сообщению: именно так болельщики будут рассказывать, что едут на хоккей.

Примечательно, что в мобильной версии "Яндекс Карт" Ледовая арена уже обзавелась новым адресом, а вот в веб-версии до сих пор указывается "рабочий адрес": ул. Самаркандская, 1.

Мобильная версия

Веб-версия

Напомним, строительство Ледовой арены началось в 2022 году. Изначально её планировали завершить в 2024 году, позже сроки сдвинулись на осень 2025 года. На данный момент внутри стадиона уже выполнены основные работы, продолжается чистовая отделка. На главной 12-тысячной арене уже установлены кресла, хоккейные борта, залит лёд и даже нанесена разметка. Также ведутся активные работы над фасадом. Напомним, по разработанной концепции на фасаде будет показана раскадровка движения хоккеистов с помощью перфорации по металлу. 

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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