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Спорт

Заливка льда началась на строящейся домашней арене ХК "Торпедо"

27 мая 2025 15:40  [311] Спорт
Заливка льда началась на строящейся домашней арене ХК Торпедо

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Заливка льда началась на будущей арене ХК "Торпедо" в Нижнем Новгороде. Эту новость сообщил в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

По информации главы региона, внутри установлены борта и кресла на трибунах. Продолжается чистовая отделка.

Параллельно рабочие продолжают отделку фасада. Напомним, с помощью перфорации по металлу на фасаде будет показана раскадровка движения хоккеистов в большой ледовой баталии.

"Впереди — монтаж медиаповерхностей", - добавил нижегородский губернатор.

Напомним, строительство Ледовой арены на Стрелке вместимостью 12 000 человек началось в 2022 году. Она будет включать в себя основную арену, две тренировочные площадки с трибунами на 250 мест, универсальный спортзал и зал для акробатики. 

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец могут сдать уже в августе.

 

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Теги:
Строительство ХК "Торпедо"
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