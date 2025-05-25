Заливка льда началась на строящейся домашней арене ХК "Торпедо"

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Заливка льда началась на будущей арене ХК "Торпедо" в Нижнем Новгороде. Эту новость сообщил в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.
По информации главы региона, внутри установлены борта и кресла на трибунах. Продолжается чистовая отделка.
Параллельно рабочие продолжают отделку фасада. Напомним, с помощью перфорации по металлу на фасаде будет показана раскадровка движения хоккеистов в большой ледовой баталии.
"Впереди — монтаж медиаповерхностей", - добавил нижегородский губернатор.
Напомним, строительство Ледовой арены на Стрелке вместимостью 12 000 человек началось в 2022 году. Она будет включать в себя основную арену, две тренировочные площадки с трибунами на 250 мест, универсальный спортзал и зал для акробатики.
Ранее сообщалось, что Ледовый дворец могут сдать уже в августе.
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