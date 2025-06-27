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Происшествия

Момент ДТП с погибшими на улице Бекетова попал на видео

30 июня 2025 07:32  [225] Происшествия
Момент ДТП с погибшими на улице Бекетова попал на видео

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Момент столкновения двух авто на улице Бекетова в Нижнем Новгороде попало на видео. Страшными кадрами поделились в пресс-службе областного управления МВД. 

Напомним, что авария произошла в районе дома №66 около десяти часов вечера 29 июня. Автомобиль "ЗАЗ" при повороте налево влетел в "Хонду". Вторую машину отбросило на остановку. В результате погибли два пешехода. Также в больницу с травмами доставлены двое взрослых и ребенок. 

Ранее были опубликованы фото с места ДТП. 

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Теги:
ДТП Смертность Советский район
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