Момент ДТП с погибшими на улице Бекетова попал на видео Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Момент столкновения двух авто на улице Бекетова в Нижнем Новгороде попало на видео. Страшными кадрами поделились в пресс-службе областного управления МВД.

Напомним, что авария произошла в районе дома №66 около десяти часов вечера 29 июня. Автомобиль "ЗАЗ" при повороте налево влетел в "Хонду". Вторую машину отбросило на остановку. В результате погибли два пешехода. Также в больницу с травмами доставлены двое взрослых и ребенок.

Ранее были опубликованы фото с места ДТП.