Похолодание и дожди ждут жителей Нижнего Новгорода в начале июля

Жителей Нижнего Новгорода ждёт прохладное и дождливое начало июля. Прогноз на рабочую неделю с 30 июня по 4 июля опубликовал сервис "Яндекс Погода".
В понедельник, 30 июня, осадки будут идти на протяжении всего дня. Утром воздух прогреется до +16 градусов, а к вечеру температура опустится до +14.
Во вторник, 1 июля, станет ещё прохладнее: днём ожидается около +15, вечером — около +11. Дождь продолжит идти весь день.
На среду, 2 июля, синоптики прогнозируют не только дожди, но и грозы. Днём воздух прогреется до +18, а к вечеру немного остынет — до +17.
В четверг, 3 июля, в регион придёт небольшое потепление. Температура поднимется до +20 градусов, при этом осадков не ожидается.
Самый тёплый день недели придётся на пятницу, 4 июля. Уже с утра столбики термометров поднимутся до +24, а к вечеру будет около +21. Однако ближе к ночи вновь пройдут дожди.
В выходные также прогнозируются осадки. А воздух прогреется не более чем до +20 градусов.
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