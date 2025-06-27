Похолодание и дожди ждут жителей Нижнего Новгорода в начале июля Общество

Жителей Нижнего Новгорода ждёт прохладное и дождливое начало июля. Прогноз на рабочую неделю с 30 июня по 4 июля опубликовал сервис "Яндекс Погода".

В понедельник, 30 июня, осадки будут идти на протяжении всего дня. Утром воздух прогреется до +16 градусов, а к вечеру температура опустится до +14.

Во вторник, 1 июля, станет ещё прохладнее: днём ожидается около +15, вечером — около +11. Дождь продолжит идти весь день.

На среду, 2 июля, синоптики прогнозируют не только дожди, но и грозы. Днём воздух прогреется до +18, а к вечеру немного остынет — до +17.

В четверг, 3 июля, в регион придёт небольшое потепление. Температура поднимется до +20 градусов, при этом осадков не ожидается.

Самый тёплый день недели придётся на пятницу, 4 июля. Уже с утра столбики термометров поднимутся до +24, а к вечеру будет около +21. Однако ближе к ночи вновь пройдут дожди.

В выходные также прогнозируются осадки. А воздух прогреется не более чем до +20 градусов.