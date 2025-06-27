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Происшествия

Сломанное дерево убрали с дороги на Звездинке в Нижнем Новгороде

30 июня 2025 10:53  [109] Происшествия
Сломанное дерево убрали с дороги на Звездинке в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижегородского района

Сломанное дерево убрали на улице Звездинка в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района. 

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что дерево рухнуло возле дома №24 и перекрыло проезжую часть в сторону площади Горького. 

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после падения ветви дерева на девочку во время прогулки в одном из городских парков.

А в Перевозе упавшее дерево убило 63-летнего прохожего. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ЧП. 

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Теги:
Деревья Нижегородский район
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