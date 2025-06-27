Сломанное дерево убрали с дороги на Звездинке в Нижнем Новгороде

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Сломанное дерево убрали на улице Звездинка в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.
Напомним, ранее очевидцы сообщили, что дерево рухнуло возле дома №24 и перекрыло проезжую часть в сторону площади Горького.
Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после падения ветви дерева на девочку во время прогулки в одном из городских парков.
А в Перевозе упавшее дерево убило 63-летнего прохожего. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ЧП.
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