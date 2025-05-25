Дерево придавило машину и автобус на улице Ванеева в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

На улице Ванеева дерево рухнуло на проезжую часть, оборвав линии электропередачи. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".

В результате падения пострадали транспортные средства — легковой автомобиль и автобус, двигавшиеся по проезжей части.

Подробности о возможных пострадавших на данный момент отсутствуют.

Ранее сообщалось, что массивная ветвь дерева рухнула вблизи детсада в Автозаводском районе.