Дерево придавило машину и автобус на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

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На улице Ванеева дерево рухнуло на проезжую часть, оборвав линии электропередачи. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".
В результате падения пострадали транспортные средства — легковой автомобиль и автобус, двигавшиеся по проезжей части.
Подробности о возможных пострадавших на данный момент отсутствуют.
Ранее сообщалось, что массивная ветвь дерева рухнула вблизи детсада в Автозаводском районе.
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