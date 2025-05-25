19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 мая 2025 18:27  [27] Олег Лавричев отверг обвинения в многомиллионной растрате
28 мая 2025 18:13  [55] Пешехода убило оторвавшимся колесом на М-12 в Нижегородской области
28 мая 2025 17:58  [87] Нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов
28 мая 2025 17:11  [84] Крупная ветвь дерева упала у детсада в Автозаводском районе
28 мая 2025 15:50  [189] Надругавшегося над 11-летней девочкой мигранта арестовали в Кстове
28 мая 2025 15:02  [428] Экс-глава Советского района Исаев получил 8 лет колонии за взятки
28 мая 2025 13:30  [161] Мошенники лишили нижегородцев 55 млн рублей за семь дней
28 мая 2025 12:00  [323] Оторвало обе ноги: появились подробности жуткого ДТП в Московском районе
28 мая 2025 11:47  [355] Еще один нижегородец пополнил список экстремистов
28 мая 2025 10:44  [297] Установлена судьба более 2300 пропавших в Нижегородской области в 2025 году
Происшествия

Крупная ветвь дерева упала у детсада в Автозаводском районе

28 мая 2025 17:11  [84] Происшествия
Крупная ветвь дерева упала у детсада в Автозаводском районе

Фото: Александр Воложанин

Вблизи территории детского сада № 110 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода рухнула массивная ветвь дерева. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

По информации администрации района, спилить дерево планируют до конца текущей недели.

Кроме того, руководство дошкольного учреждения заключило договор с подрядной организацией на замену ограждения вокруг детсада.

Завершить все работы, связанные с заменой ограждения, планируется до конца августа.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе ликвидируют свалку, которая загорелась накануне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Деревья Детсады
Поделиться:
Новости по теме
23 мая 2025 19:25  [568] Черную сосну, сирень и лапчатку высадили на набережной Гребного канала
06 апреля 2025 12:52  [1041] Дерево упало на несколько машин во дворе Нижнего Новгорода
01 апреля 2025 16:04  [792] Старейший дуб Нижнего Новгорода признали безопасным после обследования
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных