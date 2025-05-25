Крупная ветвь дерева упала у детсада в Автозаводском районе

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Вблизи территории детского сада № 110 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода рухнула массивная ветвь дерева. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
По информации администрации района, спилить дерево планируют до конца текущей недели.
Кроме того, руководство дошкольного учреждения заключило договор с подрядной организацией на замену ограждения вокруг детсада.
Завершить все работы, связанные с заменой ограждения, планируется до конца августа.
Ранее сообщалось, что в Канавинском районе ликвидируют свалку, которая загорелась накануне.
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