Крупная ветвь дерева упала у детсада в Автозаводском районе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Вблизи территории детского сада № 110 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода рухнула массивная ветвь дерева. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

По информации администрации района, спилить дерево планируют до конца текущей недели.

Кроме того, руководство дошкольного учреждения заключило договор с подрядной организацией на замену ограждения вокруг детсада.

Завершить все работы, связанные с заменой ограждения, планируется до конца августа.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе ликвидируют свалку, которая загорелась накануне.