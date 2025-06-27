Вклады, мигранты и европротокол: нижегородцам рассказали о новых законах июля Политика

В июле в России начнёт действовать ряд мер, направленных на обеспечение безопасности граждан и регулирование использования услуг связи среди мигрантов. Об этом объявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает телеканал "360".

Усиление защиты граждан от мошенничества

В целях борьбы с мошенничеством, связанным с использованием банковских карт, вводятся новые правовые нормы. Лица, которые приобретают чужие банковские карты и используют их для незаконного вывода денежных средств (дропперы), могут быть приговорены к лишению свободы на срок до шести лет.

Также предусмотрена уголовная ответственность за передачу своих банковских карт или данных счёта мошенникам из корыстных побуждений, а также за выполнение финансовых операций по указанию третьих лиц.

Ужесточение контроля за мигрантами

Для безопасности мигрантов вводятся новые меры контроля: запрет на связь без подтверждения личности биометрией. Также в единый регистр будут включены данные о дактилоскопической регистрации мигрантов для отслеживания их действий.

Ответственность иноагентов

С 1 июля вступят в силу изменения для иностранных агентов: они могут быть привлечены к ответственности за нарушения как в России, так и за её пределами. Иноагенты обязаны осознавать, что будут наказаны за несоблюдение российских законов, даже находясь за границей. Эти меры направлены на укрепление правопорядка и регулирование деятельности иностранных граждан в России.

Социальные банковские счета и вклады

С 1 июля вступает в силу новый закон о социальных банковских счетах и вкладах. Системно значимые банки предложат специальные счета и вклады для получателей социальной поддержки с выгодными условиями. Один человек может иметь только один социальный счёт и вклад. Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, ставка — как для вкладов до года. Срок вклада — один год с возможностью продления. Ставка по счёту не ниже половины ключевой. За открытие и переводы до 20 тысяч рублей в месяц — без платы.

Увеличение лимита по европротоколу

C 5 июля при оформлении европротокола максимальная сумма возмещения по ОСАГО при разногласиях между участниками ДТП повышается с 100 тысяч до 200 тысяч рублей при наличии фотофиксации повреждений.

Наказание за разглашение банковской тайны

С 5 июля ужесточается наказание за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны. За такие действия группой лиц, причинившие крупный ущерб или совершённые из корыстных побуждений, предусмотрено до 5 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей. При тяжких последствиях наказание увеличивается до 7 лет и того же штрафа.