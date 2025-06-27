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Общество

Более 170 протоколов составили на нижегородцев безбилетный проезд в июне

30 июня 2025 16:39  [1] Общество
Более 170 протоколов составили на нижегородцев безбилетный проезд в июне

В июне контролёры Центра развития транспортных систем (ЦРТС) составили 172 административных протокола на пассажиров общественного транспорта Нижнего Новгорода. Как сообщили в организации, большинство нарушений (137 случаев) касались безбилетного проезда, то есть попытки прокатиться "зайцем".

Кроме того, 35 пассажиров были уличены в использовании чужих транспортных карт, в том числе льготных.

Суммарный объём начисленных штрафов по итогам месяца составил 202 тысячи рублей.

В дополнение к этому 48 актов направили в компанию "Ситикард" для блокировки транспортных карт, которые использовались не по назначению.

Однако не все нарушители оплатили свои штрафы: 10 человек проигнорировали требования, и информация по этим случаям была передана в службу судебных приставов.

Напомним, за безбилетный проезд в Нижнем Новгороде действует штраф в 1 тысячу рублей, а за использование чужой карты — 2 тысячи рублей.

В начале июня сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области оштрафовали 430 "зайцев".

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС Штраф
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