430 "зайцев" оштрафовали в Нижегородской области в 2025 году

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В Нижегородской области могут повысить размер штрафа за проезд в общественном транспорте без билета. Вопрос об увеличении санкций сейчас находится на стадии рассмотрения в региональном правительстве, сообщает сайт pravda-nn.ru.
Если соответствующее решение будет принято, то сумма штрафа может вырасти до 5000 рублей. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
В настоящее время контролеры ЦРТС обладают правом штрафовать пассажиров за неоплаченный проезд. Эти полномочия были переданы им в прошлом году.
Только за 2024 год специалисты ЦРТС выписали 170 штрафов на общую сумму 122 тысяч рублей. В отношении 63 "зайцев" материалы были направлены в ГУ ФССП России по Нижегородской области для принудительного взыскания.
С начала текущего года контролеры составили 430 протоколов на безбилетников. Сумма оплаченных штрафов уже достигла 184 тысяч рублей.
На данный момент в регионе действуют следующие штрафы: 1000 рублей — за безбилетный проезд, 500 рублей — за неоплаченный багаж и 2000 рублей — за использование чужой льготной транспортной карты.
Ранее сообщалось, что еще 45 валидаторов внедрили в 43 нижегородских автобусах в мае.
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