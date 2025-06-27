Более 1000 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства Общество

Фото: Павел Скворцов

Более 10 тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая состоялась в Нижнем Новгороде 27 июня. Со стороны 250 работодателей было предложено свыше 36 тысяч вакантных мест. По итогам ярмарки новую работу нашли более тысячи человек.

Мероприятие было организовано в рамках нового национального проекта «Кадры», реализуемого с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

«Ярмарка вакансий привлекла множество людей и благодаря широкому выбору работодателей и условий позволила соискателям найти работу, реализовать свой потенциал и добиться успеха. Актуально, что в преддверии Дня молодежи было представлено много вакансий для молодых специалистов. Это еще раз подчеркивает, что в государственной политике особое внимание уделяется поддержке молодого поколения и созданию благоприятных условий для их профессионального становления», — подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко.

Особое внимание на мероприятии уделялось перспективам трудоустройства молодежи. Они могли пообщаться с работодателями и выбрать подходящее место работы или стажировки, познакомиться с актуальными вакансиями, «примерить» профессию с помощью VR-технологий, получить консультацию карьерных экспертов.

«Молодежь очень активна на таких мероприятиях. 18 апреля был региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, и в течение 10 дней после ее завершения в России было трудоустроено почти 45 тысяч человек. Напомню, что совсем недавно мы разместили на портале «Работа России» первый национальный рейтинг образовательных организаций. Нижегородские университеты в нем - на очень достойных местах: это НГТУ, ННГУ, филиал ВШЭ, радиотехнический и медицинский колледжи. Это значит, что выпускники этих вузов востребованы на рынке труда. Работодатели заинтересованы в них, предлагают конкурентные зарплаты. И это подогревает активность молодежи», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что более тысячи человек трудоустроились непосредственно на площадке федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде.

«Ярмарка трудоустройства — это не просто поиск работы, а возможность для людей найти свое призвание. Мы видим высокий спрос на кадры в промышленности, строительстве и ИТ. Особенно важно, что многие участники получили предложения о работе сразу на площадке — это говорит об эффективности таких форматов. По итогам мероприятия было проведено более трех тысяч собеседований», - рассказал Егор Поляков.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства – это не просто поиск работы, это масштабный диалог о будущем занятости, развитии экономики и кадровой политики. Возможность пройти экспресс-собеседования, профориентацию, договориться о стажировке или трудоустройстве прямо на месте — это конкретная, ощутимая помощь тем, кто ищет свое профессиональное будущее. Уверена, что Всероссийская ярмарка трудоустройства станет для многих началом множества новых профессиональных историй», — подчеркнула сенатор РФ Ольга Щетинина.

В рамках ярмарки состоялся онлайн-марафон, посвященный развитию рынка труда и реализации национального проекта «Кадры». Нижегородская область приняла участие в стратегической сессии «Рынок труда будущего». Обсуждались такие темы, как влияние технологий на занятость, региональные программы переподготовки и социальная поддержка работников.

«Всероссийская ярмарка — это открытие новых возможностей, создание прямой коммуникации между молодыми специалистами и работодателями. Мне очень приятно, что Нижний стал одной из федеральных площадок. Ключевые компании региона и страны готовы принимать активных молодых профессионалов. Мы видим, как важно такое прямое взаимодействие для построения успешной карьеры выпускников», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

«Сегодня работодатели ищут не просто сотрудников, а мотивированных специалистов, готовых развиваться. Ярмарка показала, что нижегородцы активно интересуются обучением и новыми профессиями. Особенно востребованы цифровые компетенции — это тренд, который будет только усиливаться», — подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.