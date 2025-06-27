Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2025 18:09  [79] Более 1000 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства
30 июня 2025 18:03  [91] Центр помощи семьям бойцов СВО "Лисёна Арт" открылся в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 17:35  [115] 15 детей-мигрантов в Нижнем Новгороде завалили тест по русскому языку
30 июня 2025 16:39  [120] Более 170 протоколов составили на нижегородцев безбилетный проезд в июне
30 июня 2025 16:11  [191] Новые подходы к лечению пожилых пациентов осваивают нижегородские врачи
30 июня 2025 16:06  [130] Виталий Силленберг: "Программа "Герои. Нижегородская область" позволит участникам СВО внести свой вклад в развитие региона"
30 июня 2025 15:28  [440] Карантин ввели в четырех округах Нижегородской области из-за нашествия златки
30 июня 2025 15:12  [156] Благоустройство сквера с фонтаном у ДК Орджоникидзе выполнено на 80%
30 июня 2025 14:47  [153] "Ростелеком" повысил уровень комфорта ЖК "Янтарь" в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 14:32  [140] Посольство России в Египте призвало туристов учитывать отмены авиарейсов
Общество

Более 1000 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

30 июня 2025 18:09  [79] Общество
Более 1000 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Фото: Павел Скворцов

Более 10 тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая состоялась в Нижнем Новгороде 27 июня. Со стороны 250 работодателей было предложено свыше 36 тысяч вакантных мест. По итогам ярмарки новую работу нашли более тысячи человек.

Мероприятие было организовано в рамках нового национального проекта «Кадры», реализуемого с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

«Ярмарка вакансий привлекла множество людей и благодаря широкому выбору работодателей и условий позволила соискателям найти работу, реализовать свой потенциал и добиться успеха. Актуально, что в преддверии Дня молодежи было представлено много вакансий для молодых специалистов. Это еще раз подчеркивает, что в государственной политике особое внимание уделяется поддержке молодого поколения и созданию благоприятных условий для их профессионального становления», — подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко.

Особое внимание на мероприятии уделялось перспективам трудоустройства молодежи. Они могли пообщаться с работодателями и выбрать подходящее место работы или стажировки, познакомиться с актуальными вакансиями, «примерить» профессию с помощью VR-технологий, получить консультацию карьерных экспертов.

 «Молодежь очень активна на таких мероприятиях. 18 апреля был региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, и в течение 10 дней после ее завершения в России было трудоустроено почти 45 тысяч человек. Напомню, что совсем недавно мы разместили на портале «Работа России» первый национальный рейтинг образовательных организаций. Нижегородские университеты в нем - на очень достойных местах: это НГТУ, ННГУ, филиал ВШЭ, радиотехнический и медицинский колледжи. Это значит, что выпускники этих вузов востребованы на рынке труда. Работодатели заинтересованы в них, предлагают конкурентные зарплаты. И это подогревает активность молодежи», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что более тысячи человек трудоустроились непосредственно на площадке федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде.

«Ярмарка трудоустройства — это не просто поиск работы, а возможность для людей найти свое призвание. Мы видим высокий спрос на кадры в промышленности, строительстве и ИТ. Особенно важно, что многие участники получили предложения о работе сразу на площадке — это говорит об эффективности таких форматов. По итогам мероприятия было проведено более трех тысяч собеседований», - рассказал Егор Поляков.

 «Всероссийская ярмарка трудоустройства – это не просто поиск работы, это масштабный диалог о будущем занятости, развитии экономики и кадровой политики. Возможность пройти экспресс-собеседования, профориентацию, договориться о стажировке или трудоустройстве прямо на месте — это конкретная, ощутимая помощь тем, кто ищет свое профессиональное будущее. Уверена, что Всероссийская ярмарка трудоустройства станет для многих началом множества новых профессиональных историй», — подчеркнула сенатор РФ Ольга Щетинина.

В рамках ярмарки состоялся онлайн-марафон, посвященный развитию рынка труда и реализации национального проекта «Кадры». Нижегородская область приняла участие в стратегической сессии «Рынок труда будущего». Обсуждались такие темы, как влияние технологий на занятость, региональные программы переподготовки и социальная поддержка работников.

«Всероссийская ярмарка — это открытие новых возможностей, создание прямой коммуникации между молодыми специалистами и работодателями. Мне очень приятно, что Нижний стал одной из федеральных площадок. Ключевые компании региона и страны готовы принимать активных молодых профессионалов. Мы видим, как важно такое прямое взаимодействие для построения успешной карьеры выпускников», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

 «Сегодня работодатели ищут не просто сотрудников, а мотивированных специалистов, готовых развиваться. Ярмарка показала, что нижегородцы активно интересуются обучением и новыми профессиями. Особенно востребованы цифровые компетенции — это тренд, который будет только усиливаться», — подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Нацпроект Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных