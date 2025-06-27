Участки под инвестпроекты на 7,8 млрд рублей согласовали в Нижегородской области Общество

На заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области, состоявшемся 30 июня, были согласованы 16 заявок на предоставление участков под реализацию инвестпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам замгубернатора региона Егора Полякова, суммарный объём одобренных инвестиций составит около 7,8 млрд рублей. Большинство проектов планируется воплотить в сфере промышленности. В результате в области может появиться более 800 новых рабочих мест.

Среди ключевых проектов — запуск комплекса по производству бензиновой техники в Павловском муниципалитете. Его реализует компания "Корона". Общая площадь участка — свыше 148 тысяч квадратных метров, срок реализации — 5 лет. Предполагаемый объём инвестиций — 6 млрд рублей.

В Нижнем Новгороде на улице Коминтерна компания "Бароцентр" организует цех по сборке медицинских барокамер. Под него выделено более 13 тысяч квадратных метров, проект рассчитан на 30 месяцев и требует вложений в размере 139,3 млн рублей.

Также в областном центре появится глэмпинг на проспекте Гагарина. Его строительство инициирует ООО "Инторг". На участке площадью около 4 тысяч квадратных метров работы займут 3 года, объём инвестиций составит 54 млн рублей.

Сразу несколько проектов утверждено для развития производства металлоконструкций. В поселке Гнилицы компания "Армдеталь" построит производственно-складской комплекс общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Срок реализации — 6 лет, бюджет — 96,9 млн рублей.

Два участка в посёлке Доскино получили компании "Спецтехаренда-НН" и "Технологии комплексной металлообработки". Оба проекта связаны с производством металлоконструкций. Их общая площадь превышает 31 тысячу квадратных метров, срок реализации — по 4 года, инвестиции — по 100 млн рублей на каждый проект.

В Дзержинске будут реализованы ещё два промышленных проекта. Компания "Транссервис" создаст мастерскую по ремонту дорожно-уборочной и аварийной техники на участке площадью более 45 тысяч квадратных метров. Срок реализации — 5 лет, объём вложений — 296,2 млн рублей.

Также в Дзержинске появится производственно-складское здание для выпуска бытовой химии и автокосметики. Проект компании "Соинвест" займёт почти 67 тысяч квадратных метров и потребует 285 млн рублей инвестиций.

Регион продолжает удерживать второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

Инвесторы могут подать заявку на подбор земельного участка через "Личный кабинет инвестора" на сайте профильного министерства. Этот цифровой сервис создан в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток", направленного на упрощение документооборота и сокращение сроков реализации инвестпроектов.

Ранее сообщалось, что экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" поддержал два инвестпроекта на 3,6 млрд рублей.