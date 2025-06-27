Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" поддержал два инвестпроекта на 3,6 млрд рублей Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин", расположенной в Дзержинске Нижегородской области, одобрил заявки компаний ООО "Атоммашдеталь" и ООО "СПК Структура" на получение статуса резидента. Заседание прошло под руководством заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, сообщили в облправительстве.

По словам Андрея Саносяна, с начала работы экспертный совет уже одобрил 43 проекта на общую сумму 129 млрд рублей. Он отметил, что эта цифра значительна, но не является пределом, и регион продолжает активную работу по привлечению инвесторов.

"На территории ОЭЗ появляются и запускаются современные высокотехнологичные производства, напрямую связанные с достижением технологического суверенитета, что сегодня особенно актуально", — подчеркнул замгубернатора.

Компания "Атоммашдеталь" планирует построить завод полного цикла по производству трубопроводных систем, используемых при строительстве и модернизации объектов атомной отрасли, ТЭК и нефтегазовой промышленности. Основной продукцией станут трубопроводы и гнутые отводы, производимые методом индукционной гибки. Объем инвестиций в проект составит более 2,6 млрд рублей, с созданием 85 рабочих мест.

В свою очередь, "СПК Структура" намерена построить производственный комплекс по выпуску вантовых систем, металлических и шаростержневых конструкций, а также надувных кровельных покрытий из ETFE-плёнки. Эти изделия востребованы в строительстве как гражданских, так и промышленных объектов. Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей, на предприятии будет создано 39 рабочих мест.

Управляющей компанией особой экономической зоны выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области".

"Я уверен, что представленные сегодня проекты будут успешными, их продукция найдет своё применение и на региональном, и на федеральном уровне", — отметил генеральный директор корпорации Игорь Ищенко.

С 2025 года "Повышение инвестиционной активности" входит в состав федеральных инициатив в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", запущенного по инициативе президента России Владимира Путина. Цель проекта — формирование прозрачных и удобных условий для бизнеса, распределение рисков между государством и инвесторами, а также расширение мер поддержки для увеличения доли инвестиций в валовом региональном продукте.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума было подтверждено, что Нижегородская область вновь вошла в число лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв второе место, как и годом ранее.

Кроме того, ОЭЗ "Кулибин" заняла третью строчку в рейтинге клиентоориентированных индустриальных парков и особых экономических зон, подготовленном аналитическим центром "Эксперт".

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. В 2023 году ее площадь увеличилась до 724 гектаров. В состав зоны входят как государственные участки (более 400 га), так и частные промплощадки предприятий "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА".

Благодаря преференциальным условиям, резиденты ОЭЗ получают значительное снижение налоговой нагрузки: ставка налога на прибыль снижается с 25% до 2% в первые пять лет, до 5% — в последующие пять лет и до 14,5% — далее. Также резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Льготы начинают действовать с налогового периода, когда компания впервые получает прибыль.

Процедура получения статуса резидента предполагает выбор площадки совместно с управляющей компанией, регистрацию юрлица на территории Дзержинска, подачу документов — в том числе заявки, финансовой модели, паспорта инвестпроекта и подтверждающих бумаг. После успешной защиты проекта на экспертном совете заключается трёхстороннее соглашение с Корпорацией развития и региональным минэкономразвития.