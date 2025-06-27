Цех по производству барокамер может появиться в Бурнаковской низине Экономика

Фото: скриншот презентации совета по земельным и имущественным отношениям

Компания "Бароцентр" получила одобрение на аренду участка в Сормовском районе Нижнего Новгорода для строительства производственного здания, где будут собираться одноместные медицинские воздушно-кислородные барокамеры. Решение принято советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Речь идет о земельном участке площадью 13,6 тысячи кв. метров, расположенном в районе дома №43А по улице Коминтерна, на территории так называемой Бурнаковской низины. Ранее здесь находилась нефтебаза, и, по данным регионального минэкологии, участок загрязнен. На его территории расположены три пруда, которые планируется внести в реестр объектов накопленного экологического вреда. Совет одобрил участок с условием обязательной рекультивации территории.

Земельный участок свободен от капитальных строений и предназначен для размещения объектов тяжелой промышленности. К нему ведет Сормовская объездная дорога.

Отметим, что местные жители ранее предлагали создать в Бурнаковской низине городской парк. Однако власти сочли эту идею нецелесообразной из-за высокого уровня загрязнения почвы и близости промышленных объектов, включая пруд кислых гудронов, Сормовскую ТЭЦ и другие предприятия.

Сегодня "Бароцентр" арендует помещения в Кстове и Нижнем Новгороде и производит около 50 барокамер в год. Запуск нового производственного цеха позволит удвоить объем выпуска до 100 единиц. Общий объем инвестиций в проект составит 139 млн рублей, а срок реализации оценивается в 3,2 года.

Ранее сообщалось, что участки для технопарков в Нижегородской области начнут предоставлять без торгов.