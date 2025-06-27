СК завел уголовное дело о групповом избиении женщины в Дзержинске Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после появления в СМИ информации о нападении на женщину в Дзержинске. Поводом для начала проверки стал материал, опубликованный в открытых источниках.

Мониторинг публикаций был проведён сотрудниками следственного управления СК России по региону. В одной из заметок сообщалось, что группа мужчин во дворе жилого дома жестоко избила женщину.

По итогам проверки следственным отделом по городу Дзержинск возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Побои").

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Следователь выясняет все обстоятельства инцидента, а также причины произошедшего.