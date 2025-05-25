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Происшествия

Жителя Богородска дважды избили и ограбили одни и те же злоумышленники

04 июня 2025 13:16  [120] Происшествия
Жителя Богородска дважды избили и ограбили одни и те же злоумышленники

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жителя Богородска дважды избили и ограбили одни и те же злоумышленники. Подозреваемых задержали по горячим следам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. 

В квартиру 39-летнего пострадавшего проникли двое людей. Они избили его, и, угрожая ножом, забрали 2 тысячи рублей. А ближайшей ночью злоумышленники снова вернулись к потерпевшему. Один из них залез в квартиру через окно и открыл дверь сообщнику. Мужчины вночь избили хозяина квартиры, связали его удлинителем и похитили 9 000 рублей. После этого они скрылись с места преступления.

Полицейские оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались 44-летний безработный житель Богородска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и освободившийся из колонии в апреле 2025 года, а также 37-летний ранее судимый мужчина из Богородского района. Оба были задержаны в тот же день и доставлены в отдел полиции.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 161 и 162 Уголовного кодекса РФ — грабеж и разбой. Материалы объединены в одно производство. На время следствия подозреваемые заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали нижегородца, укравшего в ломбарде ценностей на 700 тысяч рублей.

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Теги:
Богородск Грабеж Кража
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