Сотрудника пункта выдачи маркетплейса избила посетительница в Нижегородской области

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Посетительница избила сотрудника пункта выдачи маркетплейса на рабочем месте в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госинспекции труда.
По имеющимся данным, вечером 6 мая в помещении пункта неизвестная женщина напала на 19-летнего сотрудника и нанесла ему несколько ударов по лицу.
Молодой человек не стал сразу обращаться к врачам за помощью. Только спустя несколько часов потерпевший посетил медучреждение. По результатам осмотра врачи диагностировали у него перелом костей носа и ушибленные раны в области надбровья.
В настоящее время специалисты управления ожидают официального медицинского заключения, которое определит характер и степень тяжести полученных повреждений.
"Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами, обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются", – сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее сообщалось, что продавец-кассир одного из отделов, расположенных в торговом центре "Жар-Птица", упал в обморок.
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