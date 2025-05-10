Сотрудника пункта выдачи маркетплейса избила посетительница в Нижегородской области Происшествия

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Посетительница избила сотрудника пункта выдачи маркетплейса на рабочем месте в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госинспекции труда.

По имеющимся данным, вечером 6 мая в помещении пункта неизвестная женщина напала на 19-летнего сотрудника и нанесла ему несколько ударов по лицу.

Молодой человек не стал сразу обращаться к врачам за помощью. Только спустя несколько часов потерпевший посетил медучреждение. По результатам осмотра врачи диагностировали у него перелом костей носа и ушибленные раны в области надбровья.

В настоящее время специалисты управления ожидают официального медицинского заключения, которое определит характер и степень тяжести полученных повреждений.

"Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами, обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются", – сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее сообщалось, что продавец-кассир одного из отделов, расположенных в торговом центре "Жар-Птица", упал в обморок.