Георгиевская лента
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 мая 2025 16:59  [37] Возгорание в доме на проспекте Ильича привело к эвакуации жильцов
14 мая 2025 16:25  [82] Сотрудника пункта выдачи маркетплейса избила посетительница в Нижегородской области
14 мая 2025 15:40  [132] История с утопленником в Кстове закончилась проверкой СК
14 мая 2025 15:10  [146] Иностранца в Нижегородской области осудят за убийство, совершенное 17 лет назад
14 мая 2025 12:50  [643] Нижегородский бизнесмен кинул два банка на 80 млн рублей
14 мая 2025 12:26  [218] Нижегородский городовой сломал челюсть в парке Победы: идет проверка
14 мая 2025 10:40  [177] Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 3-летнего мальчика в Володарском округе
14 мая 2025 10:13  [227] Грузовой поезд насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом
14 мая 2025 10:02  [208] Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске
14 мая 2025 09:30  [433] Мужчина погиб после падения с пешеходного моста в центре Нижнего Новгорода
Происшествия

Сотрудника пункта выдачи маркетплейса избила посетительница в Нижегородской области

14 мая 2025 16:25  [82] Происшествия
Сотрудника пункта выдачи маркетплейса избила посетительница в Нижегородской области

Фото: 620225,619886,619808

Посетительница избила сотрудника пункта выдачи маркетплейса на рабочем месте в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госинспекции труда. 

По имеющимся данным, вечером 6 мая в помещении пункта неизвестная женщина напала на 19-летнего сотрудника и нанесла ему несколько ударов по лицу.

Молодой человек не стал сразу обращаться к врачам за помощью. Только спустя несколько часов потерпевший посетил медучреждение. По результатам осмотра врачи диагностировали у него перелом костей носа и ушибленные раны в области надбровья.

В настоящее время специалисты управления ожидают официального медицинского заключения, которое определит характер и степень тяжести полученных повреждений. 

"Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами, обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются", – сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее сообщалось, что продавец-кассир одного из отделов, расположенных в торговом центре "Жар-Птица", упал в обморок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда
Поделиться:
Новости по теме
14 мая 2025 12:26  [218] Нижегородский городовой сломал челюсть в парке Победы: идет проверка
08 мая 2025 13:31  [668] Падение продавца нижегородского ТЦ в обморок закончилось проверкой Роструда
08 мая 2025 07:00  [616] Работодатель скрыл от трудинспекции гибель кровельщика на Автозаводе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных