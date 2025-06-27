Тишковец прогнозирует прохладный июль в Нижегородской области Общество

Лето в Нижегородской области пока не спешит вступать в свои права. Июнь выдался прохладным, и, как предупреждают синоптики, в июле рассчитывать на стабильную жару не приходится. Прогноз на ближайшие недели озвучил ведущий метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно его словам, в первой половине месяца температурный фон останется на уровне около +20 градусов. Существенного потепления специалисты не ожидают.

Если ориентироваться на долгосрочные расчёты, июль в регионе может оказаться на 1-2 градуса холоднее климатической нормы. Обычно в это время днём температура достигает +25, а вечером опускается до +15 градусов.

Во второй и третьей декаде месяца ситуация может измениться. По словам Тишковца, дневные значения могут повыситься до +20…+25 градусов, а местами и до +30.

"Такой температурный режим считается благоприятным с точки зрения медицинской метеорологии", — отметил синоптик.

Впрочем, ближайшие дни вряд ли порадуют нижегородцев. В регион движется циклон "Корнелиус", который принесёт с собой дожди и штормовой ветер. По предварительным оценкам, ненастье задержится примерно на неделю.