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Общество

Циклон "Корелиус" идет в Нижний Новгород

30 июня 2025 13:08  [94] Общество
Циклон Корелиус идет в Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород готовится к затяжным ливням и штормовому ветру, которые принесет североатлантический циклон "Корнелиус»". Об этом сообщает администрация города.

По прогнозам синоптиков, с начала недели в приволжской столице выпадет до 70 мм осадков, что составляет почти 90% от месячного объема. Основной удар стихии придется на ближайшие трое суток. В понедельник ожидается до 17 мм осадков, во вторник — 6 мм, в среду — 9 мм. В четверг и пятницу дожди не прекратятся: прогнозируется 7 мм и 30 мм соответственно.

Городские службы уже перешли в режим повышенной готовности. В дептрансе сообщили, что особое внимание будет уделено очистке ливневой канализации и водоотводов, а также контролю состояния улично-дорожной сети.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в понедельник по региону ожидаются проливные дожди с переходом в ливни. Осадки могут достигать 12-17 литров на квадратный метр. Ветер усилится до 10-15 м/с, что соответствует штормовым значениям. Температура воздуха в начале недели будет соответствовать раннеосенней: ночью +9…+12, днем +13…+16 градусов. При этом атмосферное давление резко упадет на 15 мм рт. ст. за сутки, достигнув к полудню 726 мм рт. ст.

Существенных изменений в температурном фоне в ближайшие две недели не ожидается. Как подчеркнул Тишковец, жара региону не грозит: среднесуточные значения останутся на уровне +20 градусов с незначительными колебаниями. Согласно долгосрочным прогнозам, июль в Нижегородской области будет прохладнее нормы на 1-2 градуса. Средние температурные показатели для этого месяца: +15,1 ночью и +24,9 днем.

"Определенный "разворот к лету" может произойти во второй и третьей декадах июля, но без какого-либо экстрима. Речь идет о дневных температурах в диапазоне +20…+25, в лучшем случае лишь иногда +25…+30, что является идеальным для здоровья человека с точки зрения медицинской метеорологии", — добавил Евгений Тишковец.

Ранее сообщалось, что июль в регионе начнется с похолодания. 

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Теги:
Дождь Погода Прогноз
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