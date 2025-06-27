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Спорт

Уфимцы победили в Международном воздухоплавательном кубке в Нижнем Новгороде

01 июля 2025 13:35  [133] Спорт
Уфимцы победили в Международном воздухоплавательном кубке в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Команда из Уфы под управлением пилота Руслана Кильмаматова стала победителем Международного кубка содружества по воздухоплаванию, который проходил в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Второе место досталось аэронавтам из Тульской области, капитаном которых выступал Олег Снетков. Третьими стали участники из Калужской области под руководством Артёма Бондаренко.

Соревнования проходили с 25 по 29 июня. В рамках турнира пилотам предстояло выполнить ряд сложных заданий. Среди них — приближение к заранее определённой цели при свободном выборе точки старта, а также двойной сброс маркеров на максимальном расстоянии в обозначенных зонах.

Ранее сообщалось, что во время кубка один из шаров внепланово сел прямо в жилом районе. 

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Теги:
Воздухоплавательный спорт Соревнования
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