Уфимцы победили в Международном воздухоплавательном кубке в Нижнем Новгороде

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Команда из Уфы под управлением пилота Руслана Кильмаматова стала победителем Международного кубка содружества по воздухоплаванию, который проходил в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Второе место досталось аэронавтам из Тульской области, капитаном которых выступал Олег Снетков. Третьими стали участники из Калужской области под руководством Артёма Бондаренко.
Соревнования проходили с 25 по 29 июня. В рамках турнира пилотам предстояло выполнить ряд сложных заданий. Среди них — приближение к заранее определённой цели при свободном выборе точки старта, а также двойной сброс маркеров на максимальном расстоянии в обозначенных зонах.
Ранее сообщалось, что во время кубка один из шаров внепланово сел прямо в жилом районе.
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