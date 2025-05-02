Нижегородцы установили рекорд с самой длинной Георгиевской лентой в небе

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области установили рекорд России и Европы. В небо над Волгой подняли самую крупную Георгиевскую ленту с помощью аэростата.
Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале 8 мая, уникальная акция была приурочена к юбилею Победы, а также к присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Воздушный шар с оригинальным оформлением поднял в небо ленту внушительных размеров — 8 метров в ширину и 80 метров в длину.
По словам главы региона, зрелище получилось по-настоящему захватывающим. Даже видеокадры оставляют сильное впечатление.
Никитин отметил, что специалисты зафиксировали результат, и достижение войдёт как в российскую, так и в европейскую книги рекордов.
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