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Общество

Нижегородцы установили рекорд с самой длинной Георгиевской лентой в небе

08 мая 2025 11:29  [114] Общество
Нижегородцы установили рекорд с самой длинной Георгиевской лентой в небе

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области установили рекорд России и Европы. В небо над Волгой подняли самую крупную Георгиевскую ленту с помощью аэростата.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале 8 мая, уникальная акция была приурочена к юбилею Победы, а также к присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Воздушный шар с оригинальным оформлением поднял в небо ленту внушительных размеров — 8 метров в ширину и 80 метров в длину.

По словам главы региона, зрелище получилось по-настоящему захватывающим. Даже видеокадры оставляют сильное впечатление.

Никитин отметил, что специалисты зафиксировали результат, и достижение войдёт как в российскую, так и в европейскую книги рекордов.

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Теги:
9 мая День Победы Рекорд
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