Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили Общество

Фото: ЦОДД

Ограничение движения транспорта на участке переулка Чернопрудского продлили до 31 июля. Об этом сообщили в ЦОДД.

Речь идёт об отрезке дороги между улицами Алексеевской и Ошарской. Причиной остаются продолжающиеся земляные работы.

Объезд организован по соседним улицам, которые остаются открытыми для движения. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой проезда. Также важно соблюдать повышенную осторожность и строго следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, ограничение начало действовать с апреля и уже продлевалось в мае.

Также сообщалось, что дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа в связи с проведением работ по благоустройству.