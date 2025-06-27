С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2025 16:20  [26] Нижегородка открыла безглютеновое кафе из-за аллергии у дочки
01 июля 2025 15:59  [84] Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили
01 июля 2025 15:46  [92] ЛУКОЙЛ поддержал исследовательский проект для детей
01 июля 2025 15:18  [133] Школьники Дзержинска согласились с итогами пересмотра результатов ОГЭ
01 июля 2025 13:51  [250] Нижний Новгород расширяет сеть общественного транспорта новыми маршрутами
01 июля 2025 13:20  [180] Нижний Новгород запускает новый электробусный маршрут для удобства жителей
01 июля 2025 13:02  [175] Сгоревший дом на улице Костина в Нижнем Новгороде расселят в ближайшие годы
01 июля 2025 12:32  [484] Солодкий оценил идею создания бесплатных точек Wi-Fi в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 12:27  [163] Паровоз "Малютка" совершил первый рейс на Горьковской железной дороге
01 июля 2025 12:00  [205] Синоптик Мокеева рассказала нижегородцам о погоде в июле
Общество

Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили

01 июля 2025 15:59  [84] Общество
Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили

Фото: ЦОДД

Ограничение движения транспорта на участке переулка Чернопрудского продлили до 31 июля. Об этом сообщили в ЦОДД.

Речь идёт об отрезке дороги между улицами Алексеевской и Ошарской. Причиной остаются продолжающиеся земляные работы.

Объезд организован по соседним улицам, которые остаются открытыми для движения. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой проезда. Также важно соблюдать повышенную осторожность и строго следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, ограничение начало действовать с апреля и уже продлевалось в мае. 

Также сообщалось, что дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа в связи с проведением работ по благоустройству.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ограничения Ремонтные работы Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
26 июня 2025 16:35  [487] Улицу Алексеевскую перекроют из-за сноса зданий бывшего центра крови
25 июня 2025 13:26  [431] Красносельскую улицу частично открыли для транспорта после ремонта путей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных