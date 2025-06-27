Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили

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Ограничение движения транспорта на участке переулка Чернопрудского продлили до 31 июля. Об этом сообщили в ЦОДД.
Речь идёт об отрезке дороги между улицами Алексеевской и Ошарской. Причиной остаются продолжающиеся земляные работы.
Объезд организован по соседним улицам, которые остаются открытыми для движения. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой проезда. Также важно соблюдать повышенную осторожность и строго следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, ограничение начало действовать с апреля и уже продлевалось в мае.
Также сообщалось, что дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа в связи с проведением работ по благоустройству.
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