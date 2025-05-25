Красносельскую улицу частично открыли для транспорта после ремонта путей Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде завершились работы по обновлению трамвайного полотна на улице Красносельской. Речь об участке между улицами Малая Ямская и Ильинская.

Как сообщили в ООО "Экологические проекты", здесь полностью заменили рельсы и обновили асфальтовое покрытие. Помимо трамвайных путей была проведена комплексная реконструкция проезжей части.

На данный момент движение для автомобилей по улице Красносельской открыто в сторону улицы Ильинской на участке от Малой Ямской до перекрестка с Ильинкой.

Полноценное движение в обоих направлениях планируется восстановить до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что почти на месяц закроют проезд на участке улицы Добролюбова из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.