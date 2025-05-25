Красносельскую улицу частично открыли для транспорта после ремонта путей

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В Нижнем Новгороде завершились работы по обновлению трамвайного полотна на улице Красносельской. Речь об участке между улицами Малая Ямская и Ильинская.
Как сообщили в ООО "Экологические проекты", здесь полностью заменили рельсы и обновили асфальтовое покрытие. Помимо трамвайных путей была проведена комплексная реконструкция проезжей части.
На данный момент движение для автомобилей по улице Красносельской открыто в сторону улицы Ильинской на участке от Малой Ямской до перекрестка с Ильинкой.
Полноценное движение в обоих направлениях планируется восстановить до конца текущей недели.
Ранее сообщалось, что почти на месяц закроют проезд на участке улицы Добролюбова из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.
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