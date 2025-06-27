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Общество

Нижегородский губернатор Глеб Никитин возглавил реготделение РВИО

01 июля 2025 18:13  [133] Общество
Нижегородский губернатор Глеб Никитин возглавил реготделение РВИО

Фото: Анастасия Назарова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран председателем регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации “Российское военно-историческое общество”, передает НИА “Нижний Новгород”. 

Напомним, что решением Президиума центрального совета РВИО от 23 апреля 2025 года для избрания на должность председателя реготделения организации был утвержден глава Нижегородской области. Избрание состоялось на общем собрании в КУПНО 1 июля. Все присутствовавшие в зале поддержали кандидатуру Глеба Никитина. 

Глава региона поблагодарил участников мероприятия за оказанное доверие и отметил, что для него огромная честь возглавить старейший институт популяризации военной истории России. 

“Считаю, что наша главная миссия - работа с учителями истории. Чтобы было как можно больше таких учителей, которые пробудят у школьников интерес к этому предмету”, - отметил губернатор. 

Никитин добавил, что председатель РВИО Владимир Мединский является невероятным примером в этом плане. На его открытые уроки и лекции - огромные очереди. Многие даже в коридорах стоят, лишь бы послушать эксперта. 

На общем собрании в Нижнем Новгороде присутствовал замглавы РВИО Николай Овсиенко. Он вручил Никитину знак почетного члена организации. 

“Глеб Сергеевич сам изъявил желание возглавить региональное отделение Российского военно-исторического общества. Конечно, это внушает большой оптимизм. Он - человек увлеченный, большой патриот Нижегородской земли. Знает историю Нижегородской области, историю самых крупных деятелей в глубине веков”, - отметил Овсиенко.

Также федеральный эксперт добавил, что самая большая проблема у преуспевающего региона - это его самодостаточность. По его словам, регион способен реализовывать масштабные, в том числе всероссийские проекты, опираясь на собственные силы. 

“Но в данном случае синергия РВИО и правительства Нижегородской области может быть полезна абсолютно всем”, - заявил зампред общественной организации.

Напомним, что в марте 2025 года в Нижний Новгород приезжал председатель РВИО Владимир Мединский. Тогда-то и стало известно, что Глеб Никитин возглавит реготделение организации. Также в рамках визита Мединский обсудил с Никитиным культурную политику.

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Теги:
Глеб Никитин История
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