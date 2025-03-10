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Политика

Никитин возглавит нижегородское отделение Российского военно-исторического общества

15 марта 2025 19:25  [275] Политика

Фото: telegram-канал Глеба Никитина

15 марта состоялась встреча губернатора Нижегородской области с помощником Президента, главой Союза писателей России Владимиром Мединским. Об этом Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что обсуждение коснулось вопросов перезагрузки работы регионального отделения Союза писателей и отделения Российского военно-исторического общества.

"С нашим профессиональным писательским сообществом договорились вместе переформатировать работу и взаимодействие с центральным союзом", - отметил Никитин.

Одной из тем также стала необходимость реформирования работы Российского военно-исторического общества в регионе. Теперь Нижегородское отделение РВИО возглавляет лично Глеб Никитин. Губернатор активно участвует в решении вопросов, связанных с сохранением исторического наследия и развитием патриотического воспитания.

Владимир Мединский также прочитал нижегородцам свою лекцию "Николай II. Цесаревич" в КУПНО.

Ранее сообщалось, Глеб Никитин вошел в координационный комитет президентского фонда по экологии. 

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Теги:
Глеб Никитин Патриотизм
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