Никитин возглавит нижегородское отделение Российского военно-исторического общества

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15 марта состоялась встреча губернатора Нижегородской области с помощником Президента, главой Союза писателей России Владимиром Мединским. Об этом Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что обсуждение коснулось вопросов перезагрузки работы регионального отделения Союза писателей и отделения Российского военно-исторического общества.
"С нашим профессиональным писательским сообществом договорились вместе переформатировать работу и взаимодействие с центральным союзом", - отметил Никитин.
Одной из тем также стала необходимость реформирования работы Российского военно-исторического общества в регионе. Теперь Нижегородское отделение РВИО возглавляет лично Глеб Никитин. Губернатор активно участвует в решении вопросов, связанных с сохранением исторического наследия и развитием патриотического воспитания.
Владимир Мединский также прочитал нижегородцам свою лекцию "Николай II. Цесаревич" в КУПНО.
Ранее сообщалось, Глеб Никитин вошел в координационный комитет президентского фонда по экологии.
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