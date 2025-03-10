В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2025 22:44  [246] Никитин и Мединский обсудили культурную политику в Нижегородской области
15 марта 2025 17:30  [317] Первые подснежники зацвели в Нижегородской области
15 марта 2025 14:40  [271] Открытый диалог "Патриотизм. Преемственность поколений" объединяет молодежь, ветеранов и представителей власти
15 марта 2025 13:55  [654] Оборот наркотиков вырос на 35,7% в Нижегородской области
15 марта 2025 13:10  [402] Энергетики восстановили электроснабжение в Нижегородской области после непогоды
15 марта 2025 12:00  [387] Число изнасилований выросло на 46% в Нижегородской области
15 марта 2025 09:00  [390] Два аварийных многоквартирных дома с участками изымут власти Нижнего Новгорода
15 марта 2025 08:00  [1192] Никитин поручил главе Ленинского района убрать свалку на Комарова
15 марта 2025 07:00  [872] Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде
14 марта 2025 20:45  [465] Порядок подачи обращений граждан изменят в Нижегородской области
Общество

Никитин и Мединский обсудили культурную политику в Нижегородской области

15 марта 2025 22:44  [246] Общество

Фото: Александр Воложанин

15 марта 2025 года в Нижний Новгород с рабочим визитом прибыл помощник Президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский. В рамках поездки он провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В обсуждении приняли участие заместители губернатора Олег Беркович и Андрей Гнеушев, министр культуры региона Наталья Суханова и заместитель министра молодежной политики Лев Скитневский.  

Глеб Никитин выразил благодарность Владимиру Мединскому за внимание к региону и возможность обсудить ключевые аспекты культурной политики. Он рассказал о развитии культурной инфраструктуры в области, включая обновление Нижегородского художественного музея, создание выставочного центра “Русский музей – Нижний Новгород”, развитие модельных библиотек в муниципалитетах и планы по строительству нового здания театра оперы и балета.  

“Нижегородская область исторически связана с ключевыми событиями в судьбе России и выдающимися личностями. Мы всегда уделяли особое внимание патриотическому воспитанию, сохранению исторического наследия и созданию условий для культурных инициатив. За последние годы мы убедились, что культура — это мощный инструмент развития территорий, а инвестиции в нее напрямую влияют на качество жизни. Именно такой подход лег в основу работы, которая была отмечена наградами, экспертным сообществом и Президентом страны. Но самое важное — это реакция людей. Нижний Новгород становится все более привлекательным центром культурной жизни”, — подчеркнул Глеб Никитин.  

Рост интереса к культуре подтверждается увеличением посещаемости музеев — в 2024 году этот показатель вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом.  

Во время визита Владимир Мединский осмотрел собор Александра Невского, обновленную территорию Стрелки, концертный и выставочный пакгаузы, а также памятник князю Александру Невскому.  

Кроме того, он встретился с представителями Нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), где рассказал о крупных проектах организации последних лет. Среди них — мемориалы, открытые при участии Президента России Владимира Путина и Патриарха Кирилла, а также установка более 3,5 тысяч мемориальных досок в честь Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных Георгиевских кавалеров.  

По инициативе губернатора Глеба Никитина было принято решение о его назначении главой регионального отделения РВИО. Секретарем отделения стал Иван Калмыков.  

“Мы ведем активную работу с общественными организациями, организуем зарницы, слеты поисковых отрядов, выставки, лекции для молодежи, патриотические форумы. Особое внимание уделяется подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленному Президентом России. В вопросах сохранения исторической памяти и патриотического воспитания у регионального правительства и РВИО единые цели”, — отметил Глеб Никитин.  

Также Владимир Мединский встретился с представителями Нижегородского отделения Союза писателей России.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин История культура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph