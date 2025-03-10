Никитин и Мединский обсудили культурную политику в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

15 марта 2025 года в Нижний Новгород с рабочим визитом прибыл помощник Президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский. В рамках поездки он провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В обсуждении приняли участие заместители губернатора Олег Беркович и Андрей Гнеушев, министр культуры региона Наталья Суханова и заместитель министра молодежной политики Лев Скитневский.

Глеб Никитин выразил благодарность Владимиру Мединскому за внимание к региону и возможность обсудить ключевые аспекты культурной политики. Он рассказал о развитии культурной инфраструктуры в области, включая обновление Нижегородского художественного музея, создание выставочного центра “Русский музей – Нижний Новгород”, развитие модельных библиотек в муниципалитетах и планы по строительству нового здания театра оперы и балета.

“Нижегородская область исторически связана с ключевыми событиями в судьбе России и выдающимися личностями. Мы всегда уделяли особое внимание патриотическому воспитанию, сохранению исторического наследия и созданию условий для культурных инициатив. За последние годы мы убедились, что культура — это мощный инструмент развития территорий, а инвестиции в нее напрямую влияют на качество жизни. Именно такой подход лег в основу работы, которая была отмечена наградами, экспертным сообществом и Президентом страны. Но самое важное — это реакция людей. Нижний Новгород становится все более привлекательным центром культурной жизни”, — подчеркнул Глеб Никитин.

Рост интереса к культуре подтверждается увеличением посещаемости музеев — в 2024 году этот показатель вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Во время визита Владимир Мединский осмотрел собор Александра Невского, обновленную территорию Стрелки, концертный и выставочный пакгаузы, а также памятник князю Александру Невскому.

Кроме того, он встретился с представителями Нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), где рассказал о крупных проектах организации последних лет. Среди них — мемориалы, открытые при участии Президента России Владимира Путина и Патриарха Кирилла, а также установка более 3,5 тысяч мемориальных досок в честь Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных Георгиевских кавалеров.

По инициативе губернатора Глеба Никитина было принято решение о его назначении главой регионального отделения РВИО. Секретарем отделения стал Иван Калмыков.

“Мы ведем активную работу с общественными организациями, организуем зарницы, слеты поисковых отрядов, выставки, лекции для молодежи, патриотические форумы. Особое внимание уделяется подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленному Президентом России. В вопросах сохранения исторической памяти и патриотического воспитания у регионального правительства и РВИО единые цели”, — отметил Глеб Никитин.

Также Владимир Мединский встретился с представителями Нижегородского отделения Союза писателей России.