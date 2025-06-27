Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор внезапно отменили Культура и отдых

"Валдаи", ранее курсировавшие по маршруту Нижний Новгород — Бор, временно исключены из расписания. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте перевозчика "Водолет".

Действующий график был рассчитан лишь до 29 июня. Новый план рейсов пока не представлен.

Кроме того, при попытке приобрести билеты на ближайшие даты система не показывает доступных отправлений ни в сторону Бора, ни обратно.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область передала Саратову второй "Валдай".

Также мы рассказывали, что в конце июня компания "Водолет" запустила пробные рейсы по крупнейшим городам Поволжья.