Компания "Водолет" запускает пробные рейсы по крупнейшим городам Поволжья

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Компания "Водолет" запускает серию пробных рейсов скоростного судна "Метеор" 120Р "Капитан Полуэктов" по новым направлениям вдоль Волги. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Первый выход судна намечен на 24 июня из Волгограда.
Маршрут будет проходить по крупнейшим городам Поволжья. В первый день судно направится из Волгограда в Саратов, 25 июня — из Саратова в Самару, а 26 июня — через Тольятти и Ульяновск до Казани.
Как отметил глава региона, расписание составлено таким образом, что путешественники смогут выйти из Волгограда, пройти по маршруту через несколько городов и уже 27 июня продолжить путь из Казани до Нижнего Новгорода на традиционном рейсе.
Билеты на новые направления уже доступны для покупки на официальном сайте компании "Водолет" — https://tickets.vodoletnn.ru/.
Ранее сообщалось, что нижегородцы вышли на 3 место по интересу к речным круизам.
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