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Культура и отдых

Компания "Водолет" запускает пробные рейсы по крупнейшим городам Поволжья

21 июня 2025 18:00  [4] Культура и отдых
Компания Водолет запускает пробные рейсы по крупнейшим городам Поволжья

Фото: Александр Воложанин

Компания "Водолет" запускает серию пробных рейсов скоростного судна "Метеор" 120Р "Капитан Полуэктов" по новым направлениям вдоль Волги. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Первый выход судна намечен на 24 июня из Волгограда.

Маршрут будет проходить по крупнейшим городам Поволжья. В первый день судно направится из Волгограда в Саратов, 25 июня — из Саратова в Самару, а 26 июня — через Тольятти и Ульяновск до Казани.

Как отметил глава региона, расписание составлено таким образом, что путешественники смогут выйти из Волгограда, пройти по маршруту через несколько городов и уже 27 июня продолжить путь из Казани до Нижнего Новгорода на традиционном рейсе.

Билеты на новые направления уже доступны для покупки на официальном сайте компании "Водолет" — https://tickets.vodoletnn.ru/.

Ранее сообщалось, что нижегородцы вышли на 3 место по интересу к речным круизам.

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Теги:
Водный транспорт Метеоры Речные перевозки
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