Нижегородская область передала Саратову второй "Валдай"

Фото:
Современное судно на подводных крыльях "Пётр Столыпин" отправился в Саратовскую область из Нижнего Новгорода 20 июня. Об этом сообщает телеграм-канал проектно-производственного предприятия АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева".
"Валдай 45Р" станет вторым подобным судном в регионе. С конца мая по маршруту Балаково -Саратов уже курсирует "Юрий Гагарин", выполняющий ежедневные рейсы по Волге.
Появление второго судна позволит повысить транспортную доступность между городами, увеличить пассажиропоток и сделать водные перевозки более комфортными и регулярными.
Ожидается, что переданный "Пётр Столыпин" начнет работу в июле.
Ранее сообщалось, что компания "Водолёт" запускает пробные рейсы "Метеора" по крупнейшим городам Поволжья.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+