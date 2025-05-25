Нижегородская область передала Саратову второй "Валдай" Общество

Фото: телеграм-канал АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"

Современное судно на подводных крыльях "Пётр Столыпин" отправился в Саратовскую область из Нижнего Новгорода 20 июня. Об этом сообщает телеграм-канал проектно-производственного предприятия АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева".

"Валдай 45Р" станет вторым подобным судном в регионе. С конца мая по маршруту Балаково -Саратов уже курсирует "Юрий Гагарин", выполняющий ежедневные рейсы по Волге.

Появление второго судна позволит повысить транспортную доступность между городами, увеличить пассажиропоток и сделать водные перевозки более комфортными и регулярными.

Ожидается, что переданный "Пётр Столыпин" начнет работу в июле.

Ранее сообщалось, что компания "Водолёт" запускает пробные рейсы "Метеора" по крупнейшим городам Поволжья.