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Общество

Нижегородская область передала Саратову второй "Валдай"

23 июня 2025 20:29  [1] Общество
Нижегородская область передала Саратову второй Валдай

Фото: телеграм-канал АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"

Современное судно на подводных крыльях "Пётр Столыпин" отправился в Саратовскую область из Нижнего Новгорода 20 июня. Об этом сообщает телеграм-канал проектно-производственного предприятия АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева".

"Валдай 45Р" станет вторым подобным судном в регионе. С конца мая по маршруту Балаково -Саратов уже курсирует "Юрий Гагарин", выполняющий ежедневные рейсы по Волге.

Появление второго судна позволит повысить транспортную доступность между городами, увеличить пассажиропоток и сделать водные перевозки более комфортными и регулярными.

Ожидается, что переданный "Пётр Столыпин" начнет работу в июле.

Ранее сообщалось, что компания "Водолёт" запускает пробные рейсы "Метеора" по крупнейшим городам Поволжья. 

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Теги:
Валдаи Водный транспорт Речные перевозки
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