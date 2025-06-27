Нижегородские промышленники отгрузили продукцию почти на 1 млрд рублей

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За первые пять месяцев 2025 года промышленные предприятия Нижегородской области увеличили объем отгруженной продукции на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов в своем телеграм-канале.
По его словам, в денежном выражении совокупный объем отгрузки составил 941,7 млрд рублей.
В секторе обрабатывающих производств, считающемся ключевым для экономики области, отгрузка достигла 854,7 млрд рублей. Здесь рост оказался выше среднего — 7,3%.
Министр отметил, что положительная динамика отчасти стала возможной благодаря мерам государственной поддержки, направленным на развитие промышленного сектора.
Сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил регионам гибкий подход к проектам по переработке отходов в топливо.
Напомним также, что Нижегородские предприятия инвестировали 77,5 млрд рублей в экономику региона.
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