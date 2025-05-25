Нижегородский завод запустил производство импортозамещающей химпродукции Экономика

Фото: ООО "Монамин"

Резидент особой экономической зоны "Кулибин" компания "Монамин" начала выпуск диметилэтаноламина (ДМЭА) с чистотой 99,9%. Это химическое соединение ранее не производилось в России с середины 2023 года и полностью импортировалось. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Отмечается, что "Монамин" стал единственным отечественным производителем ДМЭА и готов закрыть все потребности внутреннего рынка, полностью заменив зарубежные поставки.

Диметилэтаноламин используется в производстве линолеума, теплоизоляции, реагентов для очистки воды, а также в лакокрасочной, фармацевтической и текстильной промышленности.

Запуск производства соответствует целям нацпроекта "Новые материалы и химия", направленного на укрепление химической отрасли и внедрение передовых решений в промышленность.

Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко отметил, что химическая отрасль — одно из ключевых направлений в ОЭЗ "Кулибин". Более половины резидентов зоны работают именно в этой сфере, а "Монамин" стал одним из первых участников проекта. В декабре 2023 года, компания запустила на этой площадке производство алкилэтаноламинов, включая метилдиэтаноламин, применяемый для очистки природных и технологических газов. Общий объем инвестиций в создание завода составил 2,8 млрд рублей.

Напомним, особую экономическую зону "Кулибин" создали в 2020 году. Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы: сниженная ставка налога на прибыль — 2% в первые 5 лет, затем 5% и 14,5% в последующие годы. Также действуют нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспорт.

В корпорации добавили, что с 2025 года меры по поддержке инвестиций войдут в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который включает развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и экологически устойчивое развитие.