Мишустин и Никитин обсудили экономику Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основное внимание на переговорах было уделено экономическому развитию. По словам губернатора, в 2024 году экономике области удалось не только сохранить устойчивость, но и продемонстрировать рост. Валовой региональный продукт и объем промышленного производства увеличились на 3,3%, а объем инвестиций вырос почти на 2%.

В 2025 году позитивная динамика сохраняется. Темпы роста экономики региона превышают среднероссийские показатели: ВРП прибавил 2,5%, объем частных инвестиций увеличился на 5%, а промышленность показала прирост более чем на 6%.

Никитин отметил, что важной особенностью текущего периода стал рост доходов населения — в 2024 году они выросли более чем на 11%. Это в первую очередь связано с увеличением заработной платы. Кроме того, в регионе наблюдается практически нулевая безработица: количество открытых вакансий составляет около 37 тысяч.

"В структуре нашей экономики увеличиваются доли высокотехнологичных секторов. Знаю, вы уделяете этому особое внимание. Опережающими темпами растут ИТ-сектор – плюс 15 процентов, и научно-техническая деятельность – плюс 8 процентов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Развитие экономики региона соответствует целям нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Этот проект направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства, рост производительности труда и привлечение инвестиций в основной капитал

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Саров Нижегородской области с рабочим визитом.