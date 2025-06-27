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Общество

Сильные дожди обрушатся на Нижегородскую область 2 июля

02 июля 2025 13:02  [109] Общество
Сильные дожди обрушатся на Нижегородскую область 2 июля

Сильные дожди прогнозируются местами по Нижнему Новгороду и региону в ближайшие часы, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, непогода сохранится до конца дня.

Автомобилистов просят быть осторожнее за рулем. Гонять в такую погоду не стоит, потому что дорога скользкая, да и видимость хуже.

Напомним, что нижегородцев предупреждали о циклоне "Корнелиус". Также сообщалось, что июль в Нижегородской области будет холодным.

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