Синоптик Мокеева рассказала нижегородцам о погоде в июле Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Несмотря на прохладное начало месяца, июль все же порадует нижегородцев теплыми деньками.

Как рассказала НИА "Нижний Новгород" начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева прохладное начало июля связано с активным вторжением холодного воздуха.

"Такое бывает. У нас нередко в конце июня случаются волны холода, потому что циклоны идут, немного меняется траектория, и мы уже в прохладной воздушной массе. Некомфортно. Но это не означает, что тепла не будет", – сказала она.

Мокеева отметила, что жара еще впереди, но говорить о ее устойчивости пока рано. "Я не говорю, что вот это повышение через два дня до 22-27 градусов – это устойчиво. Нет. Просто так не установится антициклон, гребень Азорского антициклона не сможет прорваться в наш регион без соответствующих условий", – сказала она.

По уточненным данным Гидрометцентра России, в июле по Нижегородской области средняя температура ожидается на уровне 19-20 градусов, что соответствует многолетним показателям. Количество осадков также предполагается в пределах нормы – 65-90 мм.

Ольга Мокеева также прокомментировала итоги июня. "Как бы мы не ругали июнь, он не войдёт в климатическую историю. В первой половине были жаркие дни до 30-34 градусов, вторая была с отрицательными аномалиями. В среднем – около нормы. А таких июней за 200 лет – тьма", – сказала собеседница НИА "Нижний Новгород".

Что касается ближайших дней, то с пятницы температура в регионе вырастет до 22-27 градусов, в Нижнем Новгороде ожидается около +25. Однако уже в выходные снова станет прохладнее.

По словам эксперта, атмосферная неустойчивость сохранится, а пониженное давление будет способствовать кратковременным дождям. "Этому способствуют атмосферные фронты с волнами тех северо-западных антициклонов, которые нам поднадоели в конце июня", - заключила синоптик.