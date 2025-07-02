С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
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Общество

Регионы намерены перенять опыт Нижегородской области в поддержке рождаемости

02 июля 2025 16:59  [121] Общество
Регионы намерены перенять опыт Нижегородской области в поддержке рождаемости

Подход Нижегородской области к стимулированию рождаемости может стать ориентиром для других регионов России. Об этом заявила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова во время заседания в верхней палате парламента. Информацией поделилась сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина в своем телеграм-канале.

По словам парламентариев, регион демонстрирует современные и комплексные решения в сфере демографической политики. Одной из обсуждаемых инициатив стало внедрение региональных паспортов репродуктивного здоровья. Эта система должна объединить все существующие информационные ресурсы в единый цифровой формат с принципом "одного окна". Нижегородская область выразила готовность стать пилотным субъектом в реализации проекта.

Для воплощения таких идей в регионе уже сформирована серьёзная база. При поддержке губернатора Глеба Никитина в области объявлено Пятилетие семьи, которое продлится до 2030 года. В рамках этого проекта предусмотрено расширение мер социальной поддержки: новые выплаты, компенсации, налоговые и иные льготы.

Так, начиная с 1 июля, семьи могут получить миллион рублей при рождении первого ребёнка — с учётом суммы федерального материнского капитала. При этом у родителей есть возможность выбрать альтернативу — ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей в течение трёх лет.

Кроме того, по инициативе президента России, 41 регион с уровнем рождаемости ниже среднего получит финансовую поддержку в размере 75 миллиардов рублей до 2030 года. Нижегородская область включена в этот список. По мнению экспертов, регион представил продуманную стратегию эффективного использования этих средств.

Ранее сообщалось, что в нижегородских роддомах поздравили первых участниц новых семейных программ.

Напомним, недавно в регионе появился калькулятор мер соцподдержки семей с детьми.

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Теги:
демография Нацпроект Рождаемость
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