Воздух в Нижнем Новгороде начали мониторить 24/7 из-за жалоб на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2025 17:52  [32] Более 450 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках шестого сезона акции "Сад памяти"
24 июня 2025 17:48  [51] Екатерина Мизулина помогла нижегородцу пересдать ЕГЭ
24 июня 2025 17:45  [42] Пятый Форум креативных территорий пройдет в Нижегородской области с 26 по 28 июня
24 июня 2025 17:32  [82] Экс-ректору НГЛУ Никоновой продлили домашний арест до 26 августа
24 июня 2025 17:07  [106] Новую остановку введут на автобусных маршрутах №13, 26 и 43 в Нижнем Новгороде
24 июня 2025 16:38  [149] Калькулятор мер соцподдержки семей с детьми появился в Нижегородской области
24 июня 2025 16:00  [162] Новое фейковое видео с Глебом Никитиным появилось в сети
24 июня 2025 15:22  [118] Весной Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по проведению вебинаров на отечественной платформе
24 июня 2025 15:16  [178] Нижегородцам объяснили установку "барной стойки" на остановке в Канавине
24 июня 2025 15:00  [179] Порча арестованного авто в Дзержинске закончилась доследственной проверкой
Общество

Калькулятор мер соцподдержки семей с детьми появился в Нижегородской области

24 июня 2025 16:38  [149] Общество
Калькулятор мер соцподдержки семей с детьми появился в Нижегородской области

В Нижегородской области заработал цифровой сервис, созданный специально для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Новый калькулятор социальной поддержки подбирает подходящие меры помощи в зависимости от ситуации пользователя. Достаточно ответить на несколько вопросов, чтобы получить список льгот и выплат, которые положены от государства.

Это первый подобный сервис в стране. Он учитывает индивидуальные обстоятельства семей: от состава и дохода до жизненных условий. В системе собраны как федеральные, так и региональные меры поддержки от всех государственных ведомств, работающих в этой сфере.

Разработчики планируют в будущем расширить базу — добавить муниципальные инициативы и предложения от социально ответственных работодателей.

На платформе также размещен справочник льгот, структурированный по группам получателей: беременные женщины, родители, усыновители, опекуны, многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи военнослужащих.

Теперь родителям не нужно искать информацию по разным сайтам. На едином ресурсе можно быстро получить актуальную подборку всех положенных мер поддержки и использовать освободившееся время на заботу о семье.

Сервис доступен по адресу: calc.osnovano.ru.

Напомним, в мае нижегородские власти утвердили новые меры поддержки семей с детьми. 

Также сообщалось, что в Нижегородской области врачам начали платить за помощь в отказе от абортов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография поддержка Семья
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2025 13:44  [311] Институт демографического развития провел нижегородцам лекции по семейной политике
23 июня 2025 09:14  [274] Нижегородским семьям будут вручать сертификаты на покупку товаров местного производства для малышей
20 июня 2025 10:30  [614] Горячую линию открыли для нижегородок из-за дискриминации на работе
06 июня 2025 17:19  [758] 2,4 млрд рублей направят в Нижегородской области на выплаты по семейному капиталу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных