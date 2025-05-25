Калькулятор мер соцподдержки семей с детьми появился в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области заработал цифровой сервис, созданный специально для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Новый калькулятор социальной поддержки подбирает подходящие меры помощи в зависимости от ситуации пользователя. Достаточно ответить на несколько вопросов, чтобы получить список льгот и выплат, которые положены от государства.

Это первый подобный сервис в стране. Он учитывает индивидуальные обстоятельства семей: от состава и дохода до жизненных условий. В системе собраны как федеральные, так и региональные меры поддержки от всех государственных ведомств, работающих в этой сфере.

Разработчики планируют в будущем расширить базу — добавить муниципальные инициативы и предложения от социально ответственных работодателей.

На платформе также размещен справочник льгот, структурированный по группам получателей: беременные женщины, родители, усыновители, опекуны, многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи военнослужащих.

Теперь родителям не нужно искать информацию по разным сайтам. На едином ресурсе можно быстро получить актуальную подборку всех положенных мер поддержки и использовать освободившееся время на заботу о семье.

Сервис доступен по адресу: calc.osnovano.ru.

Напомним, в мае нижегородские власти утвердили новые меры поддержки семей с детьми.

Также сообщалось, что в Нижегородской области врачам начали платить за помощь в отказе от абортов.